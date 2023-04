Oroscopo Paolo Fox, settimana 24-30 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri:

Come ogni lunedì è giunto il momento anche oggi di scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana entrante, leggasi quella che va dal 24 al prossimo 30 aprile 2023. L’astrologo è stato ospite negli studi de I Fatti Vostri svelando la classifica dei segni zodiacali dei prossimi giorni

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Leone

“Scorpione, servono ricerce approfondite su ciò che volete fare, magari un bivio lavorativo della vostra vita. Alla fine farete la scelta giusta ma per una volta tanto farete le cose diversamente, quello che vi conviene. Sagittario, 11esimo posto. Recupererete giovedì e venerdì ma si parte con una dissonanza di venere. Ma in amore non vi capita di tirare le orecchie al partner, di sentirvi un po’ insoddisfatti? Voi non vi accontentate mai, forse è il momento giusto per cambiare visuale. Fuori dai soliti problemi ragionate meglio. Decimo posto per il Capricorno. In questi giorni mettere d’accordo tutti non è facile, siete un punto di riferimento per tutti, se c’è un Capricorno in casa l’ultima parola è sua. Anche se adesso non quadra tutto quadrerà. Leone, nono posto, forse non avete tutto sotto controllo ma rivolgetevi in amore soprattutto se sul lavoro non vi regalano emozioni richieste o magari pensate di essere messi da parte. Probabile che siate in attesa di qualcosa di più, quanti pensano di non essere valutati per ciò che si deve. L’amore può consolare”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Bilancia, Pesci

“Ottavo posto per il Cancro. L’importante è ciò che fare da maggio. Martedì e mercoledì tante cose da dire e da proporre. L’amore si risveglia dopo qualche conflitto. Importante rivalutare un sentimento se un po’ soffocato dalla gelosia. Bilancia, settimo posto. Pochi sono stati tranquilli, soprattutto dal punto di vista fisico, dovete rigenerare l’organismo e prendere le distanze da persone che vi hanno fatto arrabbiare. Pesci, sesto posto. Oggi e domani un po’ sotto pressione ma Saturno vi regala una forma di giudizio migliore rispetto al passato. C’è qualcosa da chiudere e rilanciare”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Acquario, Ariete, Gemelli, Toro

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 24-30 aprile 2023 si chiude così: “Vergine, giornate interessanti più per il lavoro che per l’amore. Ancora non vi sono certezze ma già si intravede qualcosa. Quarto posto per l’Acquario, buon fine settimana, fate un bel ponte accanto al partner, si risvegliano le pulsioni migliori. Terzo posto per l’Ariete, novità in arrivo, giovedì e venerdì giornate importanti, fate il vostro gioco, Giove vi darà ancora di più. Gemelli, secondo posto, buone notizie arriveranno bel cielo per i sentimenti, per un accordo in famiglia e per regolare alcuni conti in sospeso. Toro, tutti vi adorano, settimana importante anche una buona Luna nel prossimo weekend”.

