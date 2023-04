Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, lunedì 24 aprile 2023. Guardando le posizioni planetarie nel cielo, vediamo che la Luna si trova nel segno dei Gemelli da sabato e ha raggiunto Venere che era già lì. Il Sole è in Toro e la prima grande novità in arrivo è Venere in Toro, domenica 7 maggio. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può discutere in famiglia, il Capricorno va verso una schiarita

Sagittario, confusione nell’aria, da quando questa Luna è opposta. Forse un po’ di noia? La noia è cattiva consigliera, soprattutto per il Sagittario, quindi questo desiderio di vivere novità ora raddoppia: potresti rispolverare un vecchio hobby o cercare di metterti in gioco altrove. Se fai troppe cose, è probabile che in famiglia qualcuno ti tiri le orecchie, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: devi essere presente nella vita sentimentale, perché è probabile che ci siano delle piccole polemiche. I nuovi rapporti d’amore sono vissuti con un po’ di agitazione.

Capricorno, la confusione che senti in questi giorni sarà sostituita, nel giro di due o tre settimane, da una grande soddisfazione, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove, nel suo nuovo transito da metà maggio, regola i conti, risolve questioni riguardanti lasciti, eredità, crea una situazione di maggiore vantaggio che riguarda anche la vita personale. L’unico neo adesso potrebbe essere un senso di costante fatica che andrà superato giorno dopo giorno.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha Luna e Venere ottime per l’amore, non è escluso un litigio per i Pesci

Acquario, Luna e Venere in aspetto buono: concediti l’amore! È importante adesso vivere i sentimenti in maniera totale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox . Anche le amicizie sono importanti: ricordiamoci che una Venere interessante offre l’occasione di stringere nuovi accordi e di fare qualcosa di divertente per tutti. C’è chi, nelle prime settimane di aprile, ha rimesso in discussione un amore, ma adesso il clima cambia, con Venere tornata favorevole.

Pesci, fine di aprile ideale per mettersi in gioco, nonostante tu, ultimamente, debba lottare contro delle persone che non hanno compreso bene quello che stai facendo. Un piccolo litigio, lo diceva l’Oroscopo di Paolo Fox qualche giorno fa, è possibile, tuttavia a volte bisogna arrivare al punto di non ritorno per poter dire esattamente ciò che si pensa. Chi cerca una nuova occupazione, un progetto, un programma, non deve rinunciare ai colloqui perché, da qui a poche settimane, avremo molto di più.











