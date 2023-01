Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Gemelli a…

Se volete scoprire come sarà il vostro oroscopo per la settimana che inizia oggi, lunedì 23 gennaio, e si chiuderà domenica 29, allora siete nel posto giusto: l’astrologo Paolo Fox ha svelato la classifica dei segni zodiacali durante la diretta de I Fatti Vostri. Si parte così: “12esimo posto per i Gemelli, una settimana un po’ particolare soprattutto nel weekend. Avete qualche sospeso in casa, avete qualcosa da dire ad un parente, o vi sentite un po’ turbati per delle discussioni per i soldi o sul lavoro? Siete un po’ turbati quindi questa settimana vi metto nei box, salvo poi comunque recuperare. Leone, 11esimo posto. Siete chiusi e prigionieri di alcuni pensieri. Un Leone turbato per questioni di lavoro, come se vi avessero tolto qualcosa o non vi avessero riconosciuto quanto spettava. E’ arrivato il momento di farvi sentire soprattutto se pensate di aver subito un’ingiustizia. Questa settimana dal punto di vista settimanale sarà positiva ma solo dal weekend”.

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 23-29 gennaio 2023 prosegue con i nati sotto il segno dello Scorpione: “Decimo posto per lo Scorpione. Vi lamentate ogni tanto con il destino considerandolo avverso ma non è così. Se in questo periodo vi dovete mettere contro qualcuno pensateci bene. Fra maggio e giugno potreste forse rivedere una scelta di lavoro o se state tentando delle sperimentazioni non volete più ripeterle. Nono posto per il Capricorno. Ci sono cose da regolare, il Capricorno si fa da solo ma il problema è che vorrebbe gestire tutto da solo, avete manie di controllo. Quando fai un lavoro in cui necessiti dell’aiuto delle persone allora le cose si complicano: stabilite priorità, inizio settimana turbolento”.

OROSCOPO PAOLO FOX, 23-29 GENNAIO 2023, I FATTI VOSTRI, CLASSIFICA SEGNI: DA VERGINE A BILANCIA

Continuiamo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 23-29 gennaio 2023 con il segno della Vergine: “Recupera un po’, sono giornate particolari. Da marzo un periodo molto buono. Dovrete decelerare, regolare i vostri ritmi su una condizione che un po’ è cambiata, perchè fra fine di novembre e inizio di dicembre avrete preso nuove consapevolezze, siete pronti a fare cose più belle di prima. Dubbi in amore, alcuni Vergine metteranno alla prova il partner, non esagerate. Settimo posto per l’Ariete, cielo che vi fa pressione se volete ottenere qualcosa di importante. State aspettando decisioni di terzi e questa cosa vi manda in bestia perchè non volete dipendere da nessuno. Fino agli inizi di maggio tutto è possibile, non rinunciate all’amore”.

Chiudiamo in bellezza l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 23-29 gennaio 2023 con i migliori segni in classifica di oggi. “Sesto testo per il Toro, settimana tranquilla a parte un inizio un po’ agitatino. Una casa, una spesa o un evento… grande novità a metà anno, rimboccatevi le maniche e quello che fate voi dovrà farlo anche il partner, ci vuole un partner a vostro favore. 5° posto per il Cancro, siete in recupero dopo le tensioni degli ultimi mesi, state meglio, cielo che vi porta avanti. 4° posto per il Sagittario, sentimenti messi alla prova o forse dedicherete più tempo al lavoro che al resto: fatevi lunghe passeggiate per scaricare tensioni ma dedicatevi anche ai sentimenti. Terzo posto per i Pesci, adesso vi sentite più forti anche a livello sentimentale. Secondo posto per l’Acquario, non fatevi prendere dalle tensioni circostanti e dalla rabbia tanto in questo momento c’è forza e coraggio, primo posto per la Bilancia, un cielo migliore e un fine settimane molto utile per recuperare a livello sentimentale”.











