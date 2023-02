Oroscopo Paolo Fox, 15 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Anche oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, andremo a leggere l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologo più famoso della tv. In diretta dal programma di Rai Due ecco la classifica dei segni zodiacali per la giornata odierna: cosa ci dicono gli astri? Scopritelo qui sotto.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine pensierosi, Gemelli in conflitto, Scorpione frequentate le persone giuste

“Vergine, due stelle, un po’ pensierosi. E’ un anno particolare, degli accordi saranno rivisti, forse siete un po’ arrabbiati perchè non avete ricevuto ciò che volevate o magari avete avuto problemi fisici. Qualcosa dovrà mutare ma è un anno generoso, dovete tenere testa questi due o tre mesi in cui sbufferete ogni tanto. Giornata di oggi sottotono. Gemelli, qualche piccola conflittualità nel rapporto con gli altri. Nessun problema con lavoro e questioni interpersonali ma vorreste avere qualcosa di più che arriverà fra qualche settimana, dal 20 di questo mese. Non vorrei che qualcuno a livello sentimentale sia un po’ lontano dal partner. Chi ha chiuso una storia ci metterà tempo per ripartire. Scorpione, condizione particolare. Avete voglia di vivere l’amore in maniera totale. Il problema è che nella vostra vita quando vi affidate agli altri il più delle volte vi pentite. Attenzione a frequentare le persone giuste e attenzione a isolarvi”.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro un po’ di rigore, Pesci recuperate l’amore, Capricorno persone vi intralciano, Bilancia un po’ sottotorchio

Cancro, ne bene ne male ma vorreste vivere sensazioni speciali. Adesso state rigenerando la vostra vita cercando soluzioni dopo la stanchezza che avete accumulato. Un po’ di rigore per oggi. Pesci, luna storta. Non chiudete le porte al destino, bisogna iniziare a prendere le redini per condurlo dove vogliamo noi. Un amore sfuggito di mano va recuperato. Capricorno, 4 stelle. Questioni legali e accordi da cercare: sapete cosa volete fare ma ci sono persone che non l’hanno capito e ogni tanto smontano le vostre iniziative. Bilancia, state reggendo l’impalcatura di un amore soprattutto se avete un rapporto con Toro, Scorpione e Leone. Avete desiderio di dire che anche voi esistete e avete un ruolo. Vi siete sentiti messi un po’ sotto torchio e qualcuno è stato redarguito.

Oroscopo Paolo Fox, Leone affascinante, Toro entro giugno un progetto, Ariete grintosi, Acquario e l’amore, Sagittario futuro importante

Come sempre concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 15 febbraio 2023, con le prime posizioni in classifica: “Leone, avete un grande fascino, cielo che inizia a dare qualcosa di più. Cercate di sistemare dei contenziosi di lavoro perchè secondo me qualcosa si è rotto o avete chiuso un rapporto. Fate un po’ i preziosi in questo momento ed è giusto farlo. Toro, segno sempre forte. Entro maggio o giugno completare un progetto, voi volete e pretendete questo dagli altri: se avete un’idea adesso volete che le persone vi seguano. Ariete ritrova una grande grinta, non vi ferma nessuno, non accettate qualsiasi obbligo non sia nelle vostre corde. Da recuperare l’amore. Acquario cielo di libertà e provocazioni, ma dovrete cadere nella logica di un amore che si basa sulla testa. Sagittario, un futuro importante: rapporti un po’ incompresi possono recuperare se no c’è la tecnica del chiodo schiaccia chiodo”.

