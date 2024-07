L’oroscopo settimanale non poteva mancare ora che siamo alle porte del mese più caldo dell’estate; puntuali arrivano le previsioni di Mauro Perfetti – dal settimanale Oggi – per scoprire come succederà dal 28 luglio al 3 agosto 2024. L’amore è sempre il baricentro delle proprie giornate ma non manca chi è in attesa di ‘buone nuove’ soprattutto sul lavoro. Il recap delle indicazioni tra cielo e stelle è dunque servito con il racconto delle previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

Le previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: l’alchimia di coppia non avrà più segreti in questa settimana; al contempo, per i single potrebbe essere il momento propizio per vivere momenti indimenticabili. Nuove proposte, opportunità e situazioni gioveranno anche sugli affari lavorativi.

SCORPIONE: I rapporti familiari potrebbero togliere tempo prezioso alla vita di coppia; sarà fondamentale nel caso mantenere la tranquillità in attesa del momento giusto per recuperare. I progetti lavorativi possono entrare nel vivo nel prossimo periodo ma, attualmente, meglio seguire il flusso della pausa estiva.

SAGITTARIO: E’ il momento di fare il resoconto dei rapporti attuali, tra quelli che meritano di essere chiusi e quelli da portare ancora avanti. Attenzione ai possibili troppi impegni sul lavoro che potrebbero portarvi a rallentare.

CAPRICORNO: L’eros tornerà prepotente in questa settimana, sia per le coppie che per i single; quest’ultimi dovranno però fare attenzione alla troppa confusione che aleggia nella propria mente. Sul lavoro è il momento di impegnarsi per risolvere le situazioni ingarbugliate da tempo.

ACQUARIO: stando all’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i rapporti solidi non corrono rischi nel corso dei prossimi giorni, diversamente da chi vive da tempo momenti di tensione. I single dovrebbero invece affidarsi alla cautela piuttosto che dedicarsi subito alle ‘cotte estive’. Novità importanti potrebbero iniziare a subentrare a partire da questa settimana.

PESCI: Forse è il caso di iniziare ad alzare la voce nel rapporto di coppia, ma solo in senso figurato; se avete mancanze e squilibri sentimentali è giunta l’ora di far valere le proprie ragioni. Qualcosa di inaspettato potrebbe cambiare la solita routine lavorativa.