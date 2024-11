Oroscopo weekend, ecco le previsioni dal 7al 10 novembre 2024 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa dicono le previsioni dell’oroscopo del weekend dal 7 al 10 novembre 2024? Ecco le previsioni secondo l’Oroscopo di Oggi.it per gli ultimi sei segni dello zodiaco (qui quello dei primi sei).

BILANCIA: Non è stata una settimana semplicissima per i nati in questo segno, molti dei quali hanno dovuto affrontare dissapori in famiglia e vecchie ruggini. C’è però di buono che il weekend regala qualche gioia e, soprattutto, un po’ di meritato divertimento. La presenza di Giove poi vi porta a pensare di fare un viaggio nei prossimi mesi ma da prenotare subito. Favoriti anche gli incontri amorosi.

Oroscopo weekend, previsioni dal 7al 10 novembre 2024/ Da Ariete a Vergine: Gemelli festaiolo, Cancro calmo

SCORPIONE: L’Oroscopo del weekend porta buone e cattive notizie. Dopo un inizio settimana complicato, la situazione è cambiata da mercoledì in poi, regalando a qualcuno anche qualche incontro positivo. Nel fine settimana, però, ci sarà qualche imprevisto da risolvere.

SAGITTARIO: Se a metà settimana avete affrontato un po’ di malumori, il fine settimana porta buone notizie grazie alla Luna acquariana amica del vostro segno. Attenti comunque alle spese, soprattutto nella giornata di domenica che è la più ‘preoccupante’ del weekend.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024/ Il Cancro è lunatico e il Leone sale in vetta alla classifica

Le previsioni dell’Oroscopo del weekend per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo il nostro oroscopo del weekend con le previsioni per i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Non è stata una settimana semplice per i nati in questo segno. Fatica e malumore hanno condizionato i primi giorni, ma l’oroscopo del weekend ha in serbo per voi una domenica super rilassante. Venerdì e sabato bisognerà però stare attenti alle spese, stranamente eccessive per i vostri canoni.

ACQUARIO: Venerdì e sabato saranno i giorni della vostra riscossa. Bene la sfera affettiva e, soprattutto, quella del lavoro, che questa settimana chiuderete in bellezza. Qualche mugugno invece ci sarà in famiglia, dove probabilmente dovrete gestire qualche dissapore o imprevisto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024/ Lo Scorpione è un po' stanco e il Sagittario ha ottime idee

PESCI: Dopo un inizio settimana quasi tragico, ecco arrivare un finale positivo. I malumori di lunedì e martedì saranno un ricordo: riuscirete a rinfrancarvi grazie anche alla gioia del ritorno in famiglia, che vi accoglierà con gran calore.