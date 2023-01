Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

È la Luna a influenzare gli ultimi quattro segni dello zodiaco, nell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 28 gennaio 2023. Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, direttamente da Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario soffre Venere dissonante, il Capricorno ha una buona Luna

Sagittario, tu non ti accontenti in amore, anzi: alla lunga ti stanchi! Dovresti avere a fianco una persona che ogni giorno ti fa vivere emozioni diverse, ma questo non è facile, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella foga dei sentimenti, vissuti più o meno bene, nel corso delle ultime settimane, attenzione a non cadere in trappola, perché la gelosia, le rivalse e le provocazioni sono possibili, ora che Venere è dissonante, e ci sarà anche chi cerca un po’ di libertà, semplicemente uscendo di casa, guardando le stesse situazioni da un’ottica o da un luogo diverso.

Capricorno, Luna favorevole al segno: è un momento buono per realizzare progetti. Credo che tanti abbiano già in mente delle opportunità. Venere, da qualche giorno, è positiva: se ti piace qualcuno, intanto datti da fare questa sera, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo so che il lavoro conta molto, sei un ambizioso, ma quando si è supportati anche da un amore passionale, tutto riesce un po’ meglio. Le coppie che non hanno ufficializzato una storia potrebbero pensare di organizzare qualcosa di più entro l’estate.

Oroscopo Paolo Fox: Luna storta per l’Acquario, positiva per i Pesci che hanno anche Venere nel segno

Acquario, una Luna contraria, piccoli fastidi, forse un po’ di mal di testa, lieve malessere stagionale: capita quando si fanno troppe cose assieme o magari si è in ritardo sui tempi e, alla fine, si cerca di recuperare tutto all’ultimo minuto. Per l’amore, usa un po’ più di comprensione: non tutto è chiaro. Chi ha due storie contemporaneamente, presto dovrà fare una scelta, ammonisce l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa Luna è in buon aspetto. Venere è tornata favorevole. Lo sai, perché l’Oroscopo di Paolo Fox lo ripete spesso, che a marzo e a maggio arriveranno altre rate di benessere, con Saturno e Giove attivi. Diciamo che è un periodo in cui puoi finalmente essere ascoltato. Ricordiamo che le stelle non portano a domicilio delle soluzioni, però quando abbiamo un buon cielo siamo pronti a parlare: sia chi dice stop, sia chi dice “ripartiamo” o vuole iniziare nuovi progetti sarà favorito: si cade in piedi! Cerca solo di non ingigantire i problemi. Nei rapporti con Gemelli e Vergine, ma anche con Sagittario, potrebbero riaffiorare delle verità che, per troppo tempo, sono state nascoste, per quieto vivere.

