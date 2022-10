Ottobrata, torna il caldo in Italia/ Fino a 25° a Roma e Milano, isole sfiorano i 30

Ottobrata, picchi di 30 gradi sulle Isole

Torna il caldo sull’Italia con la tradizionale “Ottobrata”, ossia quel clima mite e piacevole che il mese dal quale il fenomeno prende il nome, ci ha abituati. Dopo settimane di freddo e pioggia, ecco che torna a splendere il sole in Italia. Da oggi, spiega Meteo.it, un vasto campo anticiclonico arriverà nella nostra penisola e non solo. Il campo allargherà infatti la sua influenza a tutto il bacino del Mediterraneo, portando con sé area più calda direttamente dal Nord Africa. Sarà dunque un periodo soleggiato e asciutto, con temperature al di sopra delle medie stagionali.

Ecco dunque che da oggi, lunedì 3 settembre, e per tutta la settimana, avremo il sole sull’Italia accompagnato soprattutto da un importante aumento delle temperature. Queste saranno più alte specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: i valori, durante le ore più calde, arriveranno fino ai 25/26°C in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Non sono esclusi, soprattutto sulle isole maggiori, anche picchi che localmente andranno oltre i 30°C sulle Isole Maggiori.

Ottobrata, torna il caldo sull’Italia: possibili anche le nebbie

Nonostante il caldo dell’Ottobrata che arriverà sull’Italia, Meteo.it ricorda che c’è la possibilità del ritorno della nebbia su alcuni settori dell’Italia. Infatti, a causa della mancanza di vento e dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera accumulata dopo le piogge incessanti dei giorni passati, torneranno probabilmente anche le nebbie, specialmente sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro.

L’Ottobrata, però, è servita: infatti ecco il ritorno del sole e di temperature più alte dopo settimane di pioggia e freddo su tutta l’Italia. Antonio Sanò, direttore del Meteo.it, ricorda che il termine ‘Ottobrata’ deriva dalle feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto, infatti, le famiglie organizzavano gite fuori porta dette proprio ‘ottobrata’. Il dominio dell’alta pressione porta a condizioni di stabilità atmosferica e un clima che ricorda quello estivo, nel quale le famiglie erano solite proprio organizzare gite fuori porta.

