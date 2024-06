Pagelle Italia Svizzera/ I voti del primo tempo (ottavi Europei 2024, oggi 29 giugno)

PAGELLE ITALIA SVIZZERA: SI COMINCIA

Scopriremo fra poco le pagelle di Italia Svizzera a cominciare dai voti sul primo tempo dell’ottavo di finale degli Europei 2024 a Berlino. L’analisi dei migliori e dei peggiori finora è stata abbastanza facile per quanto riguarda gli Azzurri del c.t. Luciano Spalletti, perché sia contro la Spagna sia contro la Croazia il migliore giocatore dell’Italia è stato senza ombra di dubbio Gianluigi Donnarumma, il nostro portiere e capitano che è tornato sui livelli da protagonista assoluto della scorsa edizione degli Europei, quando infine fu eletto della Uefa come il migliore in assoluto della manifestazione, mattatore del successo dell’Italia allora di Roberto Mancini come commissario tecnico.

Ludovica Pagani, chi è la fidanzata di Stephan El Shaarawy/ "C'è una cosa che mi piace tanto di lui..."

Indicando i protagonisti delle pagelle di Italia Svizzera, le soddisfazioni maggiori da parte dei nostri giocatori di movimento erano arrivate naturalmente al debutto contro l’Albania, in particolare grazie a Nicolò Barella che, oltre a segnare il gol decisivo per la vittoria, era stato autore di una prestazione da giocatore totale. Tra gli Azzurri in evidenza ecco sicuramente anche i difensori Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, anche se purtroppo il giovane del Bologna oggi sarà assente forzato per squalifica, mentre a volte basta un attimo per diventare uomini copertina, come ha dimostrato Mattia Zaccagni al 98′ minuto contro la Croazia. Fin qui le indicazioni della fase a gironi, ma adesso scopriamo le pagelle di Italia Svizzera per il primo tempo a Berlino…











© RIPRODUZIONE RISERVATA