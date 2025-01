Pagelle Masterchef 14: eliminati i due pirati

Puntata scoppiettante di Masterchef 14. Succede un po’ tutto nella settima puntata del programma, che vede come “caduti” i due “pirati” che solamente poco prima avevano preso il posto di altri concorrenti all’interno della scuola. Vengono infatti eliminati Pino e Sara. Per il primo, ad essere fatale è il croquembouche: nella prova del dolce, di fronte a Iginio Massari, Pino (5) combina un disastro e viene costretto ad abbandonare il programma.

Ammettendo di non aver dato il massimo, l’aspirante chef fa arrabbiare Cannavacciuolo, convinto delle sue potenzialità che aveva mostrato anche poco prima con il panettone gastronomico. Dal canto suo Pino ha spiegato di non divertirsi più dentro la scuola e dunque di essere quasi felice dell’eliminazione. Esce anche Sara (5.5), per la quale è fatale il pressure test. Dopo aver perso con la sua brigata blu in esterna, la concorrente sfida i suoi compagni in una prova non semplice, con la rana. Il suo piatto è tra i peggiori, o meglio, il peggiore. È lei, dunque, a dover abbandonare la cucina di Masterchef 14 subito dopo Pino, entrato con lei nel programma.

Pagelle Masterchef 14: Gianni vince il premio simpatia

Nella settima puntata di Masterchef 14 tra i protagonisti c’è Franco (5.5), che gioca di strategia e fa infuriare Simone (6) e non solamente. Le tattiche del concorrente, infatti, non vengono particolarmente apprezzate dai compagni che si rendono conto della sua furbizia: la strategia, però, fa parte del gioco, soprattutto arrivati a questo punto della gara. Proprio Simone vince la golden pin con il suo panettone gastronomico ma poi la perde subito, giocandosela: un peccato, perché il suo piatto al pressure test era tra i migliori. Puntata emotivamente impattante per Samuele (6) che gode però della fiducia dei giudici, anche se potrebbe e dovrebbe dare di più.

Se la rischia Mary (5.5) che viene eliminata solo perché fa peggio Sara mentre le sue complici Katia (6.5) e Anna (6) vanno un po’ meglio. Quest’ultima in particolare vince la prova del dolce con Iginio Massari ma poi non guida bene la brigata e va al pressure, salvandosi perché altri fanno peggio. Alessia, Claudio e Jack (6.5) vanno avanti: qualche errore anche per loro ma non troppo rilevanti. Gianni (7) è ancora una volta il più simpatico della classe: i suoi piatti, fino ad ora senza infamia né lode, vanno avanti.