Eliminato Masterchef 14: i concorrenti ancora in gara

Sono otto i concorrenti che, finora, hanno dovuto abbandonare la cucina di Masterchef Italia 14 rinunciando, così, al sogno di conquistare un posto in finale portando a casa, eventualmente, anche la vittoria. Nella scorsa puntata, ad essere eliminata è stata Linda che ha sbagliato totalmente lo skill test non riuscendo a soddisfare le richieste della chef Pia Leon, peruviana.

Dopo l’addio di Linda, nella settima puntata di Masterchef Italia 14 in onda questa sera, sono 12 i concorrenti ancora in gara che proveranno a convincere non solo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma anche i giudici speciali previsti nel corso della serata. A contendersi la permanenza nella cucina più famosa d’Italia saranno: Alessia Scita, Yi Lan “Anna” Zhang, Claudio Ciraci, Franco Della Bella, Giovanni “Gianni” Marino, Jacopo “Jack” Canevali, Katia Bassolino, Mary Cuzzupè, Giuseppe “Pino” Iacobbe, Samuele Uva, Sara Ferretti, Simone Grazioso.

Eliminato Masterchef Italia 14: prove proibitive per i concorrenti

Riuscire a mantenere il posto nella cucina di Masterchef Italia 14 non sarà facile per nessuno dei dodici concorrenti ancora in gara che si ritroveranno ad affrontare sfide davvero complicate, a partire dalla farcitura di un panettone gastronomico previsto dalla Mistery Box. Sarà, tuttavia, l’invention test a mettere seriamente in difficoltà gli aspiranti chef che dovranno vedersela con la preparazione di un dolce scenegrafico. A rendere ancora più difficile la prova sarà la presenza del re dei pasticceri ovvero il maestro Iginio Massari.

Anche la prova in esterna metterà in difficoltà i concorrenti che dovranno rispettare la tradizione culinaria di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, nella Lunigiana sottoponendosi all’integerrimo giudizio di 25 ristoratori locali. Prove davvero complicate, dunque, per i concorrenti che dovranno tirare fuori le unghie per non lasciare la cucina più famosa d’Italia, Chi, dunque, sarà ufficialmente eliminato? Lo scopriremo alla fine della settima puntata.