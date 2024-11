Pagelle X Factor 2024: show Achille Lauro

Un’altra accesissima puntata di X Factor 2024 è appena terminata. Come ogni serata del live non sono mancate le emozioni, le risate, le piccole discussioni tra i giudici, che però sono solamente di facciata: quest’anno, infatti, la giuria sembra davvero molto affiatata e soprattutto corretta nel gioco, come ha più volte avuto modo di sottolineare il pubblico da casa. Anche oggi grande show di Achille Lauro (7.5), che continua a dimostrarsi uno dei giudici più bravi nelle assegnazioni ma anche tra i più attivi nelle dinamiche del gioco: è sempre brillante, con la battuta pronta, pronto a coinvolgere il pubblico e a spronare i concorrenti, anche quelli non suoi. La sua presenza è davvero un valore aggiunto per il programma.

Paola Iezzi per la prima volta, in questo terzo live non ha dovuto vedere un suo concorrente al ballottaggio e all’eliminazione. Dunque una puntata certamente positiva sotto questo punto di vista, anche se la “critica” del pubblico non ha apprezzato a pieno il suo comportamento nel terzo live. Anche in questa serata, infatti, non sono mancati gli ammiccamenti e i riferimenti “hot” che il web non sembra apprezzare a pieno. D’altronde, però, un po’ di pepe serve per passare la serata: anche per lei, dunque, la sufficienza è piena, con un 6.5.

Pagelle X Factor 2024: Francamente la queen della serata

Manuel Agnelli rischia di perdere Danielle (6.5), che si salva al ballottaggio: la sua squadra, dunque, è ancora al completo. Il giudice si dimostra il più esperto nelle dinamiche del programma e anche le sue assegnazioni lo dimostrano: per lui il voto è un bel 7. Perde pezzi invece Jake La Furia (6.5), che vede uscire Elma (6), aspirante cantante pop che purtroppo paga forse un po’ l’inesperienza. Grande lavoro del giudice, però, con Francamente (7.5), per tutti la “queen” della serata.

Piace e convince anche Mimì (7), che si esibisce per prima e poi forse va a dormire. Molto bene anche le band come i Punkcake (7), autori di un grande show al terzo live show di X Factor 2024 e Les Votives, che dimostrano ancora una volta la loro enorme classe. Non convince a pieno invece l’esibizione di Lowrah (5.5) che viene però graziata dal pubblico, mentre Lorenzo Salvetti (6) divide: c’è chi lo adora e chi lo ritiene banale. Forse la verità, ancora una volta, è nel mezzo.

