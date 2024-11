Diretta X Factor 2024 Live show, 3a puntata: commento puntata 7 novembre

Quella del terzo live di X Factor 2024 è una puntata “speciale”: i giudici, infatti, devono scegliere tra il repertorio dance. La prima concorrente a salire sul palco è Mimì, che ha vissuto una settimana difficile e di confronto con il suo coach, Manuel Agnelli. Per lei, il giudice ha scelto “I will survive”. Per Jake la Furia, la concorrente è sempre “bravissima. Secondo me potevi usare un po’ di più con la vocalità ma questo non cambia”. Anche per Paola Iezzi, Mimì è stata bravissima: “Hai fatto un’esibizione molto disinvolta, eri allegra e felice, hai cantato benissimo”. Convinto anche Achille Lauro: “State facendo un bellissimo percorso, questa è tutta esperienza quindi goditela”. Soddisfatto il suo coach, Manuel Agnelli: “Mimì è la risposta alla discografia di questi anni, fatta di culi e di autotune. Mimì è la generazione del futuro, e io la sto coltivando”. (agg. JC)

X Factor 2024: via al terzo live

Ritorna anche oggi giovedì 7 novembre 2024 una nuova puntata di X Factor 2024, con un terzo live attesissimo. Questa sera, infatti, la diretta sarà dedicata alla Dance Music, quindi preparatevi a ballare sotto le note di alcune delle canzoni più belle di sempre! I quattro giudici sono già pronti per sentire i brani dei concorrenti: Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Manuel Agnelli si preparano con le loro squadre ad affrontare questa nuova puntata. Intanto anche Giorgia, la conduttrice, è pronta come di consueto ad esibirsi sul palco ad inizio live.

Come abbiamo accennato, il tema della puntata di X Factor 2024 di oggi giovedì 7 novembre sarà a tema Dance. Ed è per questo che i giudici hanno lavorato tutta settimana per assegnare i brani più azzeccati ai concorrenti in gara, che si ritroveranno ad affrontare una sfida ritmata. Ma la domanda che si fa il pubblico è chi uscirà da X Factor 2024 nel terzo live di stasera? Il ballottaggio vedrà i due cantanti meno votati, anche se poi la parola definitiva passerà ai quattro giudici, che sceglieranno chi è il concorrente che non merita di proseguire nel talent di Sky Uno.

X Factor 2024, assegnazioni terzo live 7 novembre: canzoni squadra per squadra

In attesa dell’inizio del terzo live di X Factor 2024 andiamo a scoprire in anteprima grazie ai canali Instagram del programma quali saranno le assegnazioni di oggi 7 novembre in tema Dance Music. Partiamo dalla squadra di Jake La Furia con El Ma che presenterà Hung Up di Madonna dopo il ballottaggio della scorsa settimana. A Francamente, invece, è stata assegnata una canzone di Gigi D’Agostino, “L’Amour Toujours“, con grandi aspettative da parte del pubblico. Continuiamo con i The Foolz che porteranno in scena “Hot Stuff” di Donna Summer.

Per la squadra di Paola Iezzi si passa a Lowrah con “All That She Wants” degli Ace of Base, mentre Manuel Agnelli presenterà Danielle con “Salirò” di Daniele Silvestri, i Punkcake con Da Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart e Mimì che ci delizierà con I Will Survive di Gloria Gaynor. E per finire, Achille Lauro introdurrà i suoi tre concorrenti, i Patagarri con i Bee Gees in un’iconica “Stayin’ Alive“, Lorenzo Salvetti con “Non succederà più” di Claudia Mori e i Les Votives con You Make Me Feel di Sylvester. Curiosi di scoprire come andranno? Ospite d’onore di stasera sarà il mitico Tananai, amatissimo dal pubblico e cantante di successo degli ultimi anni.

X Factor 2024, eliminato: chi uscirà nel terzo live?

Chi uscirà da X Factor 2024 nella terza puntata di oggi, giovedì 7 novembre? I nomi del probabile eliminato non sono molti, anche perchè i cantanti in gara quest’anno sono fortissimi e incredibilmente talentuosi. Tra le favorite spiccano Francamente e Mimì, che continuano ogni volta a stupire il pubblico e i giudici grazie alla voce emozionante e alla splendida interpretazione di ogni brano. La prima, con un timbro incredibile e una personalità frizzante, è già la regina dei social, considerata come la vincitrice di questa edizione di X Factor 2024.

Per quanto riguarda i possibili eliminati, traballano El Ma e Lowrah, le due ragazze che dividono il pubblico. El Ma ha un timbro molto interessante, eppure sembra ancora immatura dal punto di vista tecnico. Del resto ha solo 17 anni, ma la volta scorsa è finita al ballottaggio per via di una performance molto meccanica. Poi c’è Lowrah, impeccabile nel canto ma ancora difficile da decifrare: il pubblico la vede troppo fredda e vorrebbe sentire più emozione. Appuntamento al terzo live show di X Factor 2024 per stasera giovedì 7 novembre 2024 alle 21.15 su Sky Uno!