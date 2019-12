Pago/ “Amo ancora Serena Enardu, ora voglio il Grande Fratello Vip” (Verissimo)

Pago sarà ospite questo pomeriggio di Silvia Toffanin, nel consueto appuntamento del sabato con “Verissimo”, e per il cantante e da qualche tempo oramai anche habitué dei salotti televisivi ci sarà tanta carne al fuoco non solo per via delle succose anticipazioni che sono state fornite a proposito dell’ospitata odierna ma anche per i risvolti sempre più complicati che sta assumendo la sua vita sentimentale, e senza dimenticare che presto il classe 1971 sbarcherà nel suo secondo reality dal momento che da poco è stata confermata la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Ma a far discutere a proposito di Pacifico Settembre, nome di battesimo di Pago, sono le sue frasi sulla ex Serena Enardu: interrogato a proposito da Silvia Toffanin, il cantante sardo ha ammesso di amare ancora la donna e che per lui un tale sentimento non può svanire da un giorno all’altro. “Non mi vergogno a dirlo, sono ancora innamorato di Serena” ha ammesso candidamente parlando della ex compagna con cui la relazione era rovinosamente naufragata nel corso dell’ultima edizione di “Temptation Island VIP”. E continua: “Noi eravamo in crisi già da tempo e per questo ho accettato il reality: credevo stessimo andando dalla parte giusta e invece… Comunque solo adesso sto riprendendo in mano la mia vita” ha concluso.

PAGO, “AMO ANCORA SERENA ENARDU: PER QUESTO HO DECISO CHE…”

E chissà se c’entra anche la traumatica fine della storia con la Enardu nella decisione di Pago di accettare l’offerta degli autori del Grande Fratello VIP e di salire a bordo del cast per la quarta edizione del reality show. “Ho bisogno di vivere me stesso al massimo e poi è stato Alfonso Signorini a convincermi a partecipare” è la spiegazione di Pago che pare abbia accettato di tornare sul piccolo schermo non solo per rimettersi in qualche modo in gioco ma anche per una sorta di necessità. Il 48enne artista sardo, intervistato a proposito da Silvia Toffanin, ha spiegato che per lui si tratta di qualcosa di cui ha bisogno davvero e che al momento i propositi con cui entra nella Casa più spiata d’Italia sono assolutamente buoni: “Entro nel reality show pieno di entusiasmo, anche se sono ancora un po’ ferito” ha ammesso Pago, facendo ancora riferimento alla propria vita sentimentale e aggiungendo che a suo dire le ferite di cui sopra potrebbero essere lenite proprio dal Grande Fratello VIP. Ai posteri e anche ovviamente ai telespettatori l’ardua sentenza.

LE PAROLE DI MIRIANA TREVISAN, “PAGO? LUI STA SOFFRENDO TANTO”

Ma a far discutere negli ultimi giorni a proposito della figura di Pago sono state le parole che ha pronunciato sul cantante di Quartu Sant’Elena nientemeno che Miriana Trevisan: la showgirl, ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai 2 ha fatto un po’ di chiarezza sul rapporto che la lega al 48enne sardo e su quello che molti siti di gossip hanno rilanciato come una sorta di ritorno di fiamma tra i due. La coppia, come è noto, si era sposata nel lontano 2003 per poi porre fine al matrimonio dopo appena tre anni: successivamente c’era stato un riavvicinamento che aveva portato alle seconde nozze e alla nascita del loro primogenito, e unico figlio, Nicola. Dal 2013 le loro strade si sono separate definitivamente e ricordando questa tormentata storia la Trevisan ha spiegato che “Pago ha sofferto tanto: noi ci stimiamo molto e abbiamo un bambino che amiamo tantissimo”, ma negando qualunque riaccendersi della passione. “C’è solo questo tipo di rapporto: ma so che lui ha sofferto molto per Serena di recente, e me ne ha anche parlato perché noi ci confrontiamo sulle nostre cose private” ha tagliato corto la Trevisan che invece non ha voluto parlare della Enardu che ammette di non aver nemmeno mai avuto occasione di conoscere e denotando un certo fastidio nell’affrontare l’argomento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA