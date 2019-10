Serena Enardu e Pago/ L’addio dopo Temptation Island Vip: “Abbiamo pianto tanto”

Temptation Island Vip torna in onda con una puntata speciale che metterà insieme il percorso delle coppie dell’edizione 2019 e, quindi, anche quello di Serena Enardu e Pago. Come i fan ben sanno, i due si sono lasciati al falò di confronto ormai il mese scorso e insieme si sono presentati anche nello studio di Uomini e donne per raccontare cosa è successo tra loro dopo quella fatidica sera mettendo la parola fine al loro rapporto durato ben sette anni. Il loro percorso è iniziato subito in salita, con le prime lacrime di Serena subito dopo la loro separazione. La bella sarda ha ammesso subito di essere ferma al palo con Pago ormai da due anni, di non sentirsi amata e di essere convinta di doversi accontentare per non rovinare il loro rapporto e il loro equilibrio ormai stabile ma rinunciando alla passione, al trasporto e alla vita. A quanto pare Serena ha ammesso di sopravvivere al fianco di Pago e non di vivere.

SERENA ENARDU E PAGO SI DICONO ADDIO A TEMPTATION ISLAND VIP

Tutto è cambiato lungo il suo percorso a Temptation Island Vip. Immagini dopo immagini, Pago ha preso coscienza del malessere di Serena Enardu che, intanto, si avvicinava pericolosamente ad uno dei single del villaggio, Alessandro Graziani. Inutile dire che il pubblico ha subito preso di mira la bella sarda che continuava a incontrare il single, ballare con lui, uscire con lui fino a raggiungerlo lontano dalle telecamere, e dall’altro lato? Pago continuava a lamentarsi e a dirsi sconvolto dal comportamento della sua compagna convinto che, ad un certo punto, lei sarebbe rinsavita prendendo una decisione e, quindi, decidendo di uscire da sola o con lui. Così non è stato e i due si sono ritrovati al falò dopo i canonici 21 giorni all’interno del villaggio. A quel punto le discussioni non sono mancate ma quello che è certo è che Pago fino alla fine ha sperato in una sua parola, ma alla fine Serena Enardu ha deciso di chiudere con lui confermando il fatto che l’amore è ormai svanito.

SERENA ENARDU E PAGO, IL CONFRONTO A UOMINI E DONNE E LE POLEMICHE SOCIAL

Il tempismo è quello che Pago ha contestato a Serena Enardu quando, qualche settimana dopo, si è ritrovato con lei a Uomini e donne. Il cantante ha ammesso di aver rivisto Serena e di aver pianto con lei e chiarito la loro situazione in un lungo incontro ma, alla fine, ribadisce il concetto che lei avrebbe dovuto chiudere con lui non appena ha capito che il suo sentimento era svanito nel nulla. Su questo punto le opinioni dei presenti non mancano e proprio per questo Maria De Filippi decide di non far entrare in studio Alessandro, il single che Serena aveva promesso di voler conoscere fuori e che, in effetti, continua a seguire sui social. Tra Serena Enardu e Pago si chiude tutto con un lungo abbraccio in lacrime nello studio di Uomini e donne e con le risposte di lei alle polemiche social che l’hanno travolta tant’è che lei stessa ha poi concluso: “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io e che sto passando ancora. C’è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dire voler bene è riduttivo perché tuttora per me è difficile dire che voglio solo bene a Pago…Non vi nego che io sia stata male nel leggere tante cose, però ho preferito non oscurare i messaggi sotto i miei post perché volevo lasciare possibilità di esprimersi a tutti. Questo è il mondo, è fatto anche da persone che non ragionano e che ti vomitano tutta la loro rabbia addosso… Magari è servito a qualcuno”.



