Pago e il figlio Nicola di Miriana Trevisan/ Pro o contrari alla storia con Pisu al GF VIP?

Pago e Nicola, l’ex marito e il figlio di Miriana Trevisan sono favorevoli o contrari alla storia con Nicola Pisu che sta nascendo nella casa del GF VIP? Da alcune settimane nella casa più spiata d’Italia il figlio di Patrizia Mirigliani si è avvicinato alla ex ragazza di Non è la Rai. Tra i due c’è stato anche un bacio a stampo che ha fatto tanto discutere nella casa a tal punto da far scoppiare un accesso confronto con Katia Ricciarelli. Sta di fatto che Miriana e Nicola si cercano spesso nella casa dove ultimamente trascorrono molto tempo insieme, ma la conduttrice è frenata. Perchè?

A cercare di rassicurarla ci ha pensato proprio Nicola Pisu che, in giardino, parlando a Miriana le ha detto: “a me cosa ne viene in tasca a dirti queste cose, se non fosse vero? Io all’inizio non parlavo con nessuno, poi mi sono trovato con te. Io non bado all’estetica, mi piace la persona. Tu sei una persona molto profonda e sto benissimo con te. Sono contento, felice e sereno con te”.

Miriana Trevisan frenata verso Nicola Pisu?

Miriana Trevisan è frenata verso Nicola Pisu? Non è chiaro, visto che la showgirl si è confrontata con il figlio di Patrizia Mirigliani chiedendogli: “se fosse così ti sarei piaciuta fin dall’inizio. Avresti almeno pensato che sono bella esteticamente. Io mi ricordo di te fino all’inizio. Tu vorresti di più da me?”. Dal canto suo Nicola ha prontamente replicato: “quando ti piace una persona vorresti andare avanti, conoscerla meglio. Qui è più veloce la conoscenza, ti vedo tutti i giorni”.

Che dire le intenzioni di Nicola Pisu sembrano oneste, ma in realtà è la Trevisan ad essere dubbiosa verso il ragazzo e non ha alcuna intenzione di continuare questa “conoscenza” speciale. Un amore messo a dura prova dai dubbi della Trevisan. Chissà se il lasciapassare dell’ex marito Pago o del figlio Nicola possano cambiare e/o influire sulla scelta della Trevisan spingendola così tra le braccia di Nicola Pisu. “Io non riesco adesso” sono le parole di Miriana, ma Nicola non ha alcun dubbio sui suoi sentimenti, anzi è prontissimo a conquistarla.

