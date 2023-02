Pago e Serena Enardu, perchè si sono lasciati?/ “Matrimonio? Un presente bellissimo”

Pago e Serena Enardu: perchè si sono lasciati?

Pago e Serena Enardu perchè è finita tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip? Dopo la crisi però torna il sereno con tanto di proposta di matrimonio. Andiamo per gradi…il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati protagonisti di una turbolenta storia d’amore che ha tenuto banco, dentro e fuori, la casa del GF VIP. Qualche mese fa fu proprio il cantante dalle pagine del settimanale Chi a raccontare come mai fosse finita tra loro: “è successo qualcosa di troppo grave, non potrò avere più fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

Tommaso, figlio Serena Enardu, chi è il padre?/ Mistero sull'identità dell'uomo

Anche Serena dal canto suo aveva raccontato di averlo eliminato da tutti i social: “ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio più sapere niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico. Che cosa è successo tra noi? lo sono una persona trasparente, non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male. Ho deciso di riprovarci dopo Temptation Island Vip e sono stata presuntuosa. Dovevo far trascorrere ancora del tempo. Poi c’è stato il Grande fratello Vip e tutto è andato di corsa. Il tempo sarebbe stato un buon alleato. La nostra storia era una storia malata. Mi sono sentita una “malata terminale d’amore” che non riusciva a staccare la spina. Sia chiaro, sono una persona fortunata però ho smesso di lottare con i fantasmi. I miei. I suoi”.

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e il figlio Nicola Settembre/ "È un bambino innamorato della mamma"

Pago e Serena Enardu: arriva la proposta di matrimonio

Qualcosa però è cambiato tra i due, visto che Serena Enardu e Pago sono tornati insieme. “Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo. Se avessi aspettato lui, mi avrebbe dedicato una canzone come Shakira ha fatto con Piqué” ha detto l’ex tronista che ha aggiunto – “anzi, magari lo avrà pensato. Mi avrebbe paragonata a un monopattino! È successo un pomeriggio, tutta colpa di un caffè…”. Dalle pagine del settimanale Chi la coppia ha raccontato della complicità e dell’amore ritrovato durante una vacanza ai Caraibi: “nonostante ci fossimo evitati per quasi due anni, a metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti. Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè”.

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme/ "Matrimonio? Non va programmato…"

Nonostante la paura iniziale, Pago ha deciso di riprovarci con tanto di proposta di matrimonio anche se hanno precisato: “questo non significa che ci sposeremo domani. Anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma senza staccarci mai più. C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Ora comunichiamo e parliamo da grandi. Grazie al passato, viviamo questo nuovo presente bellissimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA