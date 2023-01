Pago e Serena Enardu sono tornati insieme/ “Matrimonio? Non va programmato…”

Pago e Serena Enardu, di nuovo insieme dopo due anni di separazione

Pago e Serena Enardu, volti noti del panorama televisivo, hanno raccontato al settimanale Chi il loro ritorno di fiamma a due anni dalla rottura. Tra le motivazioni alla base della separazione e nuovi propositi per il futuro, la coppia sembra aver trovato una nuova consapevolezza dal punto di vista sentimentale. “Ci siamo ritrovati e solo questo conta. Stiamo insieme in modo diverso, da complici, da persone che si parlano guardandosi in faccia senza più malessere o dolore”. Spiega così Pago, la nuova maturità del rapporto di coppia.

L’intervista rilasciata per il settimanale Chi da Serena Enardu e Pago ha messo in luce il parere di entrambi, sia sulla crisi del passato che sulle impressioni attuali. Sulla falsariga dell’opinione del cantante, l’ex volto di Uomini e Donne ha commentato così lo stato attuale: “Andiamo senza fretta, per il momento viviamo in due città diverse. Ci stiamo andando pianissimo: non vogliamo che l’istinto prenda il sopravvento”. Serena ha poi aggiunto: “Il punto di arrivo è una famiglia allargata, dato che entrambi abbiamo figli nati”.

Al settimanale Chi, Serena Enardu e Pago hanno raccontato come è nato l’approccio che ha poi portato al ritorno di fiamma. “A metà agosto è venuto a casa per salutare mio figlio Tommy che andava a studiare negli Stati Uniti” – spiega Serena – “Quel pomeriggio ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè…“. L’ex tronista ha poi raccontato: “L’ho accompagnato alla porta ed è andato via sul serio. Il giorno dopo sarebbe partito e gli ho mandato un messaggio per fare due chiacchiere”. In quel momento, spiega Pago, si sono palesati tutti i dubbi svaniti una volta presa la decisione di accettare quell’incontro: “Io ho risposto che avevo paura, poi sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il periodo che ci ha tenuti distanti. Siamo crollati uno nelle braccia dell’altra”.

Alla domanda del settimanale Chi sul motivo dell’annuncio tardivo, Pago ha spiegato: “Mostrarci ci ha disintegrato, forse sarebbe andata così anche se non avessimo reso il nostro amore mediatico. Oggi però possiamo permetterci di prendere alla leggere ogni singolo gesto che nasce dal nostro cuore”. Seguendo il suo discorso, Serena Enardu ha aggiunto: “Questo non significa che ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato. Faremo le cose con calma senza staccarci mai più. Mai più”. Tornando sulle ruggini del passato, la donna ha aggiunto: “C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi“.

Serena Enardu e Pago hanno aperto le porte del loro amore rinnovato al settimanale Chi, raccontando non solo il ritorno di fiamma e le controversie del passato. I due hanno spiegato anche le impressioni dei rispettivi figli e i propositi nuziali, passando per il simpatico aneddoto della canzone. “Io voglio sposare Serena” – ha sentenziato Pago – “Ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati, quando sei innamorato certe cose le senti nello stomaco“.

Serena Enardu e Pago sono sembrati sulla stessa lunghezza d’onda anche parlando dell’opinione dei rispettivi figli in merito al ritorno di fiamma: “Sono stati felicissimi: anche da separati, non abbiamo mai perso i rapporti. Sono stati molto maturi nel capire la situazione, in silenzio e forse sperando che saremmo tornati insieme”. Incalzato sulla ormai nota canzone dedicata da Shakira all’ex fidanzato Piquè, Pago ha ironizzato:”Una canzone contro Serena come Shakira? Sono sincero, l’ho già scritta! Noi cantanti riversiamo nelle canzoni quello che abbiamo dentro. Magari prima o poi ve la farò ascoltare, sono completamente d’accordo con Shakira”.











