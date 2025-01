Serena Enardu, la fidanzata di Pago, è diventata famosa dopo aver preso parte a Uomini e Donne nel 2007 e per aver poi preso parte ad un film, “Zoolander 2”, con Ben Stiller. Queste prime esperienze televisive sono valse la popolarità alla bella sarda, nata nel 1976 a Quartu Sant’Elena. Dopo il diploma di ragioneria, infatti, ha deciso di sbarcare nel mondo dello spettacolo prendendo parte nel 2007 a Uomini e donne, dove ha cominciato la sua esperienza come tronista per poi essere lei, qualche tempo dopo, a corteggiare Giovanni Conversano in una lunga storia che ha fatto sognare i fan. A lungo nello studio di Maria De Filippi, la sarda ha poi fatto l’inviata a Striscia la Notizia per arrivare nel 2016 a recitare al fianco di Ben Stiller con la gemella Elga, come lei conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Nel 2019 per Serena Enardu è arrivata un’altra esperienza televisiva, quella a Temptation Island Vip in coppia con il fidanzato Pago. I due sono usciti con le ossa rotte dall’esperienza in tv, decidendo appunto di lasciarsi. Più avanti però il loro amore è ripartito e i due a Verissimo si sono giurati amore, spiegando di essere molto felici insieme. “Il nostro amore è sempre stato come stare sulle montagne russe… L’amore vero è così” hanno raccontato davanti alle telecamere.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago: mamma di Tommaso nato da una relazione precedente

Dal 2020 al 2022, Serena Enardu e Pago sono rimasti separati: successivamente hanno superato il momento difficile per far ripartire il loro amore. Ad aver conquistato lei è l’onestà del compagno: “Mi migliora, ci completiamo” ha rivelato proprio lei, mentre lui di Serena Enardu ama la schiettezza e la fiducia che gli suscita.

Serena Enardu è anche mamma di un figlio nato da una precedente relazione, Tommaso. La loro è una famiglia allargata e il segreto che li tiene sempre vicini e uniti nonostante tutto è il rispetto dei ruoli. Presto Serena Enardu e Pago potrebbero convolare a nozze dopo la proposta di lui: dopo ave tentennato, Serena ha deciso di accettare la richiesta di matrimonio del compagno, dicendo di sì.

