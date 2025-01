C’è anche Pago tra i protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, il talent show musicale condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Il cantante, conosciuto dal grande pubblico anche per aver partecipato a programmi cult come “Temptation Island” e “Grande Fratello”, ha accettato con grande entusiasmo l’invito a partecipare alla nuova stagione di questo programma che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie gloria della musica italiane nell’industria discografica. Nel clip di presentazione Pago si è raccontato così: “ho deciso di fare musica seriamente quando ho deciso di smettere di giocare a tennis dove ero un discreto campione. Decisi di fare musica ma non avevo l’opportunità di cantare le mie canzoni. Ho fatto l’artista di strada per le strade di Parigi, poi Parlo di te è stato l’inizio della professione. Non l’ho vissuta come dovevo, me la dovevo godere un pò di più”.

Il cantante ha poi parlato del successo precisando: “non ha alcun senso, per me il successo è quello che provo dentro altrimenti rincorriamo cose che arrivano, poi svaniscono. E’ vero che se canti quando ti ritrovi davanti 10 persone quando l’anno prima ne avevi 1000 ci rimani male. Se vedi che in televisione ti chiamano 100 volte ed ora non ti chiamano più”.

Pago, da “Parlo di te” al ritorno in tv ad Ora o mai più

La sincerità di Pago ha conquistato davvero tutti durante la prima puntata di Ora o mai più. Il cantante, infatti, parlando delle sue esperienze televisive in programmi di successo ha detto: come mai hai fatto Temptation Island e il Grande Fratello? Per i soldi! Quando ho fatto Temptation Island non avevo un euro, niente”. Infine sulle aspettative legate a Ora o mai più ha detto: “Da questo programma mi aspetto di divertirmi come un pazzo, voglio godermi tutte le canzoni. Siamo in competizione, ora o mai più!”. Una nuova avventura che il cantante condividerà con Patty Pravo, la sua coach e maestra.

Durante la prima puntata si sono esibiti dapprima sulle note di “Parlo di te”, un duetto che non certo brillato. Successivamente sono tornati sul palco sulle note di “Pensiero stupendo”, ma anche questa volta qualcosa non è andata bene. Per alcuni coach Pago ci ha messo troppa enfasi, una versione che viene confermata anche dalla stessa Patty Pravo che iconica ammette “si, un pochino!”.