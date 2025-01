Pago si è rimesso in gioco a Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1. Nella consueta clip di presentazione prima di uscire sul palco è stato molto sincero, rivelando alcuni dettagli bui della sua carriera. A stupire i telespettatori è stata la frase sui soldi riguardante la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip: “Perchè l’ho fatto? Non avevo più un euro”, ha spiegato senza giri di parole.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago/ Lei svela sul cantante di Ora o Mai Più: "Ecco cosa mi ha colpito"

Durante la serata non è stato solo Pago a svelare la verità economica del passato, ma anche tanti altri artisti che in modo molto sincero hanno raccontato al pubblico le loro scelte di vita e i loro flop o scelte sbagliate come quella di Matteo Amantia degli Sugarfree che all’epoca scelse di diventare solista perdendo tanto del successo che si era guadagnato. Nessun mezzo termine dunque per il celebre artista che oltre alla rivelazione ha raccontato la sua vita spiegando di aver addirittura cantato tra le strade di Parigi per guadagnare i primi soldi. “Nelle strade di Parigi cantavo con un inglese maccheronico, se ci penso adesso rido, cantavo con l’accento sardo”.

Nicola Settembre, chi è il figlio di Pago? La dolce dedica/ "Spero che un giorno, quando sarà grande dirà..."

Pago senza freni a Ora o mai più: “Competizione? Ecco cosa ne penso”

Pago si è presentato a Ora o mai più con tantissimo da dire. Nel video di presentazione ha spiegato che secondo lui “avere successo” non vuol dire niente ma che nel caso della musica le cose sono un po’ diverse: “è vero che se tu canti e ti trovi davanti dieci persone, quando due anni prima ne avevi mille, ci rimani male.” ha detto, ricordando il momento del suo declino quando dopo tantissimi inviti in televisione è arrivato a non averne più neanche uno.

Tempo fa Pago, fidanzato con Serena Enardu, aveva anche partecipato a Temptation Island e lui stesso ha anticipato la curiosa domanda del concuttore, spiegando di avere fatto tutto per i soldi: “Per i soldi, p0rca miseria! Io quando ho fatto il Temptation Island non avevo più un euro”, ha detto in televisione scatenando le polemiche sul web. Il proposito per il nuovo anno? Godersi questa esperienza e ogni canzone come fosse l’ultima: “Siamo in competizione, non ci nascondiamo“. Come sarà il percorso di Pago a Ora o mai più? Per adesso sembra essere iniziato davvero col botto e non ci resta che fargli un Grande in bocca al lupo!

Chi è Pago/ Il cantante da Tale e Quale Show al GF VIP: "la cosa più bella per me è quando salgo sul palco"