Pago e Serena, strategia per vincere il GF Vip 4/ Il web li smaschera “al televoto..”

Le coppie, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, hanno vita lunga, ma quella formata da Pago e Serena Enardu sembra destinata a durare molto meno. Se fino ad una settimana fa Pacifico Settembre era uno dei preferiti del pubblico, l’ingresso nella casa di Serena Enardu ha cambiato tutto. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata una concorrente ufficiale poco meno di una settimana fa. Stando a casa, ha potuto osservare diversi scoprendo anche chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico. Tra questi c’è sicuramente Patrick Ray Pugliese che, anche lunedì scorso, ha vinto l’ennesima sfida al televoto. Dopo il verdetto, Pago e Serena Enardu, in un fuorionda, pensando di non essere ascoltati, hanno così svelato la propria strategia per poter arrivare in finale e sperare di vincere. A smascherarli, però, è stato il pubblico che, su Twitter, ha pubblicato il video incriminato.

PAGO E SERENA ENARDU, STRATEGIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “AL PROSSIMO TELEVOTO…”

La vittoria al televoto di Patrick Ray Pugliese non ha lasciato indifferenti Serena Enardu e Pago che, in vista delle prossime nomination, hanno deciso di tenersi buono il gieffino per avere il sostegno dei suoi fans. “Chi si mette contro uno forte, appena va in nomination è finito”, ha detto Pago che, stando a quello che cinguettano gli utenti di Twitter, si riferiva proprio a Patrick. Serena, da parte sua, ha aggiunto: “il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente…”. Pago, così, ipotizzando che la compagna possa finire al televoto, ha concluso: “cerca di stargli vicino”. La strategia della coppia, però, non è piaciuta al pubblico che ha promesso di punire i due appena andranno al televoto. Pago, dunque, con l’ingresso di Serena, rischia seriamente di essere eliminato?

🚨 LA STRATEGIA DI PAGO & SERENA 🚨 Pago: "Chi si mette contro uno forte (Patrick)… appena vai in nomination sei finito."

Serena: "Il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente…"

