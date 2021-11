Pago: “Miriana Trevisan non è stratega”/ “Relazione con Nicola? Nostro figlio geloso, poi…”

Pago, ospite di Casa Chi, torna a parlare della sua ex moglie, Miriana Trevisan, attualmente dentro la casa del Grande Fratello Vip: “Non è una stratega”, ha detto. Il cantante ha difeso la concorrente dalle accuse di coloro che non credono che sia sincera. “È così come si vede. Le punzecchiature le ha sempre avute, ogni tanto vengono fuori. Anche io ci sono rimasto quando ha nominato Sophie Codegoni. Evidentemente c’è qualcosa che non va”.

In questa avventura nel reality show, d’altronde, Miriana Trevisan è stata sempre diretta nell’esprimere i suoi pensieri, tanto da beccarsi anche qualche critica da parte del pubblico. “Lei non è una molto che pensa molto alle cose. È molto impulsiva. Anzi, davanti alle telecamere si trattiene molto perché ha paura di sbagliare. Se la sua fosse davvero una strategia le farei i complimenti, dato che sta andando alla grande”, ha aggiunto Pago.

Pago: “Miriana non è stratega”. E svela la reazione del figlio

Pago, oltre a sottolineare che Miriana Trevisan non è una stratega, ha commentato il rapporto nato tra quest’ultima e Nicola Pisu. Inizialmente c’era stato un flirt, ma la showgirl ha scelto di fermarsi definitivamente. “Non so se tra i due possa nascere qualcosa. Lei è molto misteriosa, non sta facendo capire nulla neanche a se stessa. Secondo me, conoscendola, Nicola non è il suo tipo, anche se non lo conosco. Non li vedo insieme istintivamente. Lei però è frenata dalle telecamere, non so se senza andrebbe oltre”.

Uno dei motivi per cui Miriana Trevisan è bloccata è anche rappresentato dal fatto che il figlio, nato proprio dalla relazione con Paco, la guarda da casa. L’ex marito nonché papà di Nicola, dunque, ha voluto svelare la sua reazione. “All’inizio essendo la mamma ha detto “ma cosa sta facendo?”, era un po’ geloso dal punto di vista affettivo. Adesso però è tranquillo, d’altronde c’è già abituato a vedere i genitori in televisione. Miriana è una mamma bravissima”, ha concluso.



