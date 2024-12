Per questa giornata di sabato 14 dicembre 2024, andiamo a vedere quali saranno gli appuntamenti sportivi sulla tv pubblica, quindi il palinsesto sportivo Rai in diretta televisiva. Partiamo da Rai Due, dove il primo appuntamento importante per gli sportivi sarà alle ore 11:00, con il Tg Sport Mattino, con ovviamente tutte le notizie e gli aggiornamenti su ciò che riguarda il mondo dello sport a 360 gradi, ma anche anticipazioni ed esclusive. Il Tg Sport replicherà poi alle ore 18:20, per ripercorrere i principali eventi sportivi della giornata e prepararci poi alla serata calcistica e non solo, in programma.

Diretta/ Cagliari Sampdoria Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Sulev! (14 dicembre 2024)

Alle ore 18:30 sarà quindi la volta del programma cult, Dribbling, appuntamento fisso del weekend condotto da Monica Matano, dove ci saranno oggi degli ospiti molto interessanti e di prestigio, leggasi la coppia di ballerini Marco Fabbri e Charlene Guignard, medaglia d’argento ai mondiali di danza 2023, ma anche Yeman Crippa, secondo ai campionati europei di cross. Lo show proseguirà alle ore 18:50 con la diretta della Coppa del mondo di sci alpino e precisamente la discesa femminile da Beaver Creek. Infine, lo sport su Rai Due si chiuderà alle ore 23:00, classico appuntamento con un’altra trasmissione cult della tv pubblica, leggasi 90° Minuto, in cui si ripercorrerà in particolare la serata calcistica, a cominciare da Juventus-Venezia, match delle 20:45 e Udinese-Napoli delle ore 18:00.

Diretta/ Atalanta Inter Primavera (risultato finale 0-2): dominio dei milanesi! (oggi 14 dicembre 2024)

PALINSESTO SPORTIVO RAI, IL PROGRAMMA DI RAI SPORT HD

Spostiamoci quindi su Rai Sport HD, e sul palinsesto sportivo Rai per questa giornata che offre numerosi appuntamenti, a cominciare da quello che si è già tenuto alle ore 9:25, leggasi la diretta dello Slalom Gigante maschile, appuntamento dalla Val D’Isere. Alle 11:25, invece, un’altra diretta molto interessante per tutti gli amanti degli sport invernali, leggasi quella dello Snowboard Cross da Cervinia, appuntamento con la Coppa del mondo di categoria.

La diretta riprenderà quindi alle 12:55 con la seconda manche dello Slalom Gigante Maschile. Spazio poi ad una serie di differite poi occhio a quello che accadrà alle 17:25, quando verranno trasmesse le finali dei mondiali di nuoto da Budapest. La giornata si chiuderà con la diretta dalle ore 20:25 della coppa del mondo femminile (trasmessa anche su Rai Due), nonché dalle ore 20:45 del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile con la sfida fra le friulane di Talmassons e le lombarde di Busto Arsizio, 13esima giornata del campionato.

Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video tv: la Dea prova la fuga (Serie A, 14 dicembre 2024)

PALINSESTO SPORTIVO RAI, GLI EVENTI PRINCIPALI E LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Ricapitolano, quindi, questi saranno i principali eventi da seguire sui canali della tv pubblica del palinsesto sportivo di casa Rai. Alle ore 8:55 i mondiali di nuoto in vasca corta, con commento di Mecarozzi e Luca Sacchi, nonché interviste e aggiornamenti in diretta per la penultima giornata della manifestazione. Alle 9:25, invece, lo Slalom Gigante dalla Val d’Isere, mentre alle 11:25 lo Snowboard Cross da Cervinia. Alle 12:55 ancora lo Slalom Gigante maschile, poi alle 17:25 tornerà il nuoto da Budapest, e infine alle 20:25 la coppa del mondo di sci femminile e alle 20:45 l’appuntamento con il campionato di pallavolo femminile A1. Di mezzo i due appuntamenti con Dribbling alle ore 18:30 e quindi alle 23:00 90° minuto.

Ricordiamo che tutti questi eventi, oltre ai canali dedicati suddetti, saranno visibili anche in diretta streaming, visto che il palinsesto sportivo Rai viene offerto anche online tramite il sito dedicato Raiplay.it, o l’applicazione omonima. Vi basterà recarsi sul sito web o aprire l’app, quindi selezionare la diretta del canale che vi interessa vedere, e godervi lo spettacolo comodamente dal vostro smartphone, tablet o personal computer, senza dimenticare della smart tv. L’importante sarà ovviamente munirsi di una connessione internet stabile e prima ancora servirà fare una semplice iscrizione online al sito o all’app, inserendo le vostre credenziali: che dire, buona visione e buona giornata di sport.