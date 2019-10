Pamela Barretta ed Enzo Capo/ Uomini e Donne: “per un messaggio è scomparso…”

Gelosie e discussioni tra Pamela Barretta ed Enzo Capo che non riescono a trovare un punto d’incontro. Nella puntata del trono over di Uomini e Donne in onda il 29 ottobre, infatti, tra la dama e il cavaliere non mancherà uno scambio di reciproche accuse. Per l’interesse che nutre per Enzo, Pamela ha deciso di restare nel parterre della trasmissione di canale 5 anche se, a distanza di un mese, comincia ad avere dubbi sul reale interesse che Enzo prova nei suoi confronti. A spaventare la dama, in particolare, è l’eccessiva gelosia di Enzo che non tollera un determinato tipo di abbigliamento della dama. Al centro dello studio, la Barretta non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento di Enzo che sarebbe cambiato nel giro di pochi giorni. Se, infatti, nella scorsa puntata, Enzo le ha fatto una scenata di gelosia dichiarando di sentirsi il suo fidanzato, nell’appuntamento odierno, verrà fuori un nuovo retroscena.

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO, UOMINI E DONNE: “SCOMPARSO PER UN MESSAGGIO”

Storia al capolinea per Pamela Barretta ed Enzo Capo? La dama deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione con il cavaliere, troppo geloso per i suoi gusti? “La settimana scorsa ha detto sono fidanzato con lei, uscirei e poi è sparito per un messaggio“, spiega Pamela a Maria De Filippi. “Io non lo sento da domenica”, ha aggiunto ancora la Barretta non riuscendo a trovare una giustificazione all’atteggiamento di Enzo. Quest’ultimo, però, si difende e replica a Pamela ricordandole che, allasua proposta di lasciare insieme la trasmissione, non ha ricevuto una risposta positiva. “E’ proprio avvocato”, aggiunge con un pizzico di amarezza Pamela che non nasconde la delusione per come si sta evolvendo il rapporto. Tra Enzo e Pamela, dunque, sarà scritta la parole fine o i due riusciranno a trovare un punto d’incontro per ricominciare?

