Pamela Camassa, chi è la concorrente Isola dei Famosi 2023 e compagna di Filippo Bisciglia/ La carriera

Pamela Camassa, dai successi come “Miss” al debutto televisivo

L’attesa è ormai agli sgoccioli; L’Isola dei Famosi è pronta a riaprire i battenti con un cast ricco di personalità pronte a darsi battaglia così come a collaborare per raggiungere la vittoria finale. Tra i protagonisti dell’edizione 2023 del reality condotto da Ilary Blasi spicca una vecchia conoscenza per il pubblico televisivo, Pamela Camassa. La compagna di Filippo Bisciglia ha scelto l’esperienza da naufraga per tornare in TV dopo un breve periodo di lontananza dal piccolo schermo.

Per Pamela Camassa L’Isola dei Famosi è solo uno degli ultimi reality e programmi televisivi a cui ha preso parte. La sua carriera in realtà parte in ambito cinematografico; nel 2000 infatti prende parte alla pellicola di Adolfo Lippi, Via del Corso. Negli anni a seguire cerca di seguire una via parallela dal punto di vista professionale concentrandosi principalmente sulla carriera da modella. Parteciperà infatti sia a Miss Mondo Italia che a Miss Italia prima di consacrarsi anche nel panorama televisivo.

Pamela Camassa debutta sul piccolo schermo come valletta di Carlo Conti nel programma I Raccomandati, nel 2006. Successivamente avrà modo di destreggiarsi tra i più noti reality e talent del palinsesto televisivo; da Ballando con le stelle a Tale e quale show, passando per il successo ad Amici Celebrities. Quest’ultima esperienza è stata tra l’altro condivisa con l’uomo della sua vita, Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, oltre ad essere accomunati dalla notorietà televisiva, dal 2008 sono anche legati da un profondo sentimento. Nonostante l’amore non abbia mai subito battute d’arresto, entrambi negli anni hanno escluso l’ipotesi di un matrimonio poiché avvertono già di essere una famiglia a tutti gli effetti. Tra le ultime dichiarazioni però, spunta il desiderio di entrambi di allargare il loro amore anche a qualcun altro; l’idea di avere un figlio è un desiderio che li accomuna e sarebbe il modo migliore per suggellare ulteriormente l’unione tra Fabio Bisciglia e Pamela Camassa.

