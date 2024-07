Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia: “Tradito Pamela Camassa? Ecco la verità”/ Arriva replica a gossip

Filippo Bisciglia spegne il gossip sul tradimento di Pamela Camassa: “Sempre comportato bene”

Nei giorni scorsi l’esperto di gossip Alessandro Rosica sul finire della seconda puntata di Temptation Island 2024 ha lanciato un clamoroso gossip su Filippo Bisciglia. Innanzitutto ha lanciato sibillino la provocazione che tra qualche anno a Temptation Island troviamo al falò di confronto Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa e poi ha lasciato intendere dei presunti tradimenti da parte del conduttore che ‘fa il panico tra Roma e Milano’. Il conduttore non ha mai smentito direttamente il gossip e le accuse ma in una recente intervista concessa a FattoQuotidiano ha implicitamente smentito tutto dichiarando di essere sempre stato serio nelle relazioni.

Nel dettaglio, parlando delle sue precedenti relazioni durante l’intervista, Filippo Bisciglia ha confessato di essere stato sempre molto serio nelle relazioni: “Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, sono un bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo. Giuro, è così.” E subito dopo ha anche aggiunto come si comporterebbe se fosse con la sua compagna Pamela Camassa tra le coppie di Temptation Island e cadesse in tentazione: “Se fossi un concorrente di Temptation Island e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata ‘Ho sbagliato, hai ragione’”.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sempre al centro del gossip

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme dal 2008, e al di là dell’immagine che danno, cioè di coppia felice e solida, non sono nuovi a rotture o pause di riflessione. I due si conoscono nel 2006 quando il conduttore di Temptation Island 2024 era fidanzato con Simona Salvemini, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello nell’edizione in cui entrambi erano tra i concorrenti, e la lasciò proprio perché si era innamorata della Camassa. Filippo e Pamela in questi anni hanno attraversato e superato tanti momenti di crisi. Il conduttore in una recente intervista concessa al magazine Chi ha rivelato: “Per un periodo ci siamo lasciati. Abbiamo avuto una forte crisi, ma l’abbiamo superata: nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto…” Mentre Pamela Camassa, sempre nella stessa intervista, ha aggiunto: “Abbiamo avuto momenti difficili. In così tanti anni è normale vivere alti e bassi.”











