Pamela Petrarolo, il web l’attacca “è una furba”/ È polemica e parte il “bistecca-gate”, cos’è successo?

Tra i nuovi ingressi all’Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo, l’ex ragazza di Non è la Rai, è colei che è riuscita a conquistare maggiormente la simpatia del pubblico da casa e dei naufraghi in Honduras. La showgirl, infatti, è riuscita a portare sull’isola un po’ di sano buonumore e di freschezza, nonostante proprio lei di recente sia stata vittima di un brutto incidente causato dalla “goffaggine” di Marco Maccarini. Un evento che ha sollevato critiche e liti proprio nei confronti del nuovo arrivato, da parte di Carmen Di Pietro.

Pamela Petrarolo sembra tuttavia aver superato la brutta ustione di cui è rimasta vittima, dopo aver toccato un barattolo di latta che Maccarini aveva messo sul fuoco con delle essenze, senza però allertare i suoi compagni, “Mi viene da piangere dal dolore!”, aveva esclamato la showgirl, scatenando l’ira di Carmen. Non tutti gli utenti social, però, hanno molto gradito il recente comportamento della Petrarolo, tacciata come una giocatrice non molto limpida.

I dubbi su Pamela Petrarolo dopo la prova di Marco Maccarini

Lo spirito dell’Isola sa sempre come creare scompiglio e nelle passate ore, proprio Marco Maccarini, reduce da una prova, ha deciso di offrire la bistecca vinta proprio a Pamela Petrarolo. “Volevo premiare Pamela perché sono stato male… volevo farmi perdonare per l’incidente col barattolo”, ha spiegato l’ex vj. “Si, ma io ti avevo già perdonato già molto ma molto prima”, avrebbe replicato Pamela. Una risposta che a non tutti sarebbe piaciuta. Se i naufraghi hanno infatti contestato il fatto che la Petrarolo fosse arrivata solo recentemente all’Isola e dunque non sentisse il bisogno di rimettersi in forza, sui social avrebbero contestato la sua presunta falsità nei confronti di Maccarini.

“Pamela è una furba: prima mangia la bistecca, poi dice ‘doveva scegliere altri’, ma in quel momento non lo ha detto”, ha fatto notare un utente su Twitter. Che la Petrarolo abbia deciso sin da ora di mettere in pratica una strategia per conquistare la simpatia di naufraghi e spettatori? Staremo a vedere quali saranno le sue prossime mosse e soprattutto come interagirà con il resto del gruppo in Honduras.

