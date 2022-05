Pamela Petrarolo/ “Maria Laura De Vitis? Io a sta stronz* non ci credo”

Pamela Petrarolo contro Maria Laura de Vitis a L’Isola dei famosi: “una paraculata”

Pamela Petrarolo, la ex ragazza di Non è la Rai, da quando è approdata all’Isola dei Famosi 2022 ha subito conquistato i naufraghi e il pubblico da casa. La showgirl, infatti, ha portato una ventata di allegria e felicità in Honduras dopo una serie di abbandoni e infortuni. Durante la sua permanenza sull’isola però non sono mancati i momenti di difficoltà e gli scontri a conferma del carattere deciso della cantante. La Petrarolo, icona degli anni ’90, ha avuto da ridire negli ultimi giorni sul comportamento di Maria Laura De Vitis. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, infatti, è stata nominata dal gruppo e con l’amica Estefania è scoppiata a piangere lamentandosi del comportamento dei compagni e in particolare di Carmen di Pietro e Nicolas Vaporidis.

Pamela Petrarolo, digiuno all'Isola dei Famosi 2022/ "Cedo il riso": ecco perchè

La ex ragazza di Non è la Rai non si è fatta colpire dalle lacrime di Maria Laura, anzi ai compagni ha detto la sua senza girarci troppo intorno. “L’ho trovata una parac***ta. Come per dire: – ha detto la Petrarolo – “gioco un po’ di vittimismo così poi a casa magari riescono a vedere una parte un po’ più fragile.” Io non credo che lei non creda che non fa parte del gruppo, scusatemi ma io a sta stronz*** non ci credo. Perché sei abbastanza grande per per capire. Noi te lo facciamo percepire che ti vogliamo bene, quindi io non ci credo. Lei è entrata nel loop perché è nominata e ci sta perché ha ventiquattro anni”.

Pamela Petrarolo, incidente all'Isola dei Famosi 2022/ Colpa di Marco Maccarini che…

Pamela Petrarolo ustione a L’Isola dei Famosi 2022: cosa è successo?

Non solo, Pamela Petrarolo in questi giorni a L’Isola dei Famosi 2022 si è anche ustionata. La naufraga, infatti, ha toccato un recipiente di latta bollente che Marco Maccarini aveva messo sul fuoco. Poco prima proprio la ex ragazza di Non è la Rai aveva detto ai compagni: “Marco, con i suoi esperimenti, ha fatto un’essenza che dovrebbe allontanare le zanzare”. Incosciente che il recipiente fosse bollente l’ha toccato scottandosi le mani: “ma che caz** è? Una trappola? Mi volevi far fuori?”.

Pamela Petrarolo/ "Non è la Rai? Ha fatto la storia della televisione italiana"

Marco Maccarini ha però prontamente risposto alla naufraga: “ma se fuma, vuol dire che è acceso”. La Petrarolo, con le dita doloranti, ha però risposto al compagno d’avventura: “ma cavolo, ma mi vuoi dire che è ardente? Non hai mai detto: “Non lo prendere in mano che la latta brucia”. Mi viene da piangere dal dolore”. In confessionale la showgirl ha spiegato meglio come sono andate le cose: “Marco l’ha presa in mano quindi ho dato per scontato che non fosse ardente. Non sono matta ad andare a toccare la latta, sapendo di ustionarmi le dita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA