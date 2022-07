Pamela Petrarolo “Mercedesz Henger? A Edoardo non frega nulla”/ “Estefania su Roger…”

Pamela Petrarolo dopo l’Isola dei Famosi: il bilancio sulla sua esperienza

Pamela Petrarolo è stata una delle naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì con la vittoria di Nicolas Vaporidis. In una lunga intervista alla trasmissione di Radio Radio, Non succederà più, condotta da Giada De Miceli, l’ex di Non è la Rai ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza in Honduras: “È stata una prova super coraggiosa. Neanche io pensavo di riuscire ad affrontare qualcosa di così epico”, ha ammesso. Pamela è tornata da pochi giorni in Italia ed ha ammesso di essere ancora provata soprattutto per aver affrontato quasi sempre da sola questa esperienza. Anche per questo non ha potuto trascorrere molto tempo con il resto dei naufraghi ma è riuscita a farsi tranquillamente un’idea delle strategie.

Pamela Petrarolo "Critiche vergognose sul mio corpo dopo L'Isola"/ "Ho una diastasi addominale"

A tal proposito, Carmen Di Pietro a detta di Pamela Petrarolo era una che “sapeva molto bene il fatto suo”, tanto da chiedersi ancora oggi come sia riuscita a mangiare così tanto durante l’Isola. C’è una cosa però che non ha mandato particolarmente giù, ovvero il fatto che alcuni naufraghi non abbiano partecipato alle prove: “Su questa cosa non sono stata d’accordo neanche io appena ho capito l’antifona”, ha commentato. Tra coloro che non hanno aderito alle prove, c’è Lory Del Santo: “Lei è caduta nell’androne del palazzo di casa sua. Ha fatto uno scivolone e ha fatto anche un intervento abbastanza importante quindi ha questa cicatrice. Fa L’Isola e non fa le prove. Per carità io non auguro il male a nessuno e mi dispiace tantissimo, però vuol dire che tu già parti con il deficit che hai, la cicatrice l’ho vista e posso immaginare che dolore lei avesse, però allora ti dico; parti per un reality che non puoi affrontare?”, ha contestato.

Pamela Petrarolo "Ecco perchè ho detto no al GF Vip"/ "Pechino Express? Ci andrei..."

Da Edoardo Tavassi a Estefania Bernal: le confessioni a Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha poi parlato anche di alcune confidenze che le sono state fatte, a partire da quella da parte di Edoardo Tavassi, tra coloro che hanno avuto nei suoi confronti una bella accoglienza. Rispetto a Mercedesz Henger ha però svelato: “Non gliene poteva frega di meno. All’inizio quando è entrata con Marialaura mi ha confessato che sembrava gli piacesse, poi ha cambiato subito idea. Quando poi lei ci ha riprovato si è convinto che non fosse la persona adatta a lui. Tant’è che mi ha pure detto ultimamente quando siamo usciti tutti insieme “io non ho nessuna intenzione di conoscerla fuori””. A detta di Pamela però, non sarebbe del tutto reale neppure il trasporto della figlia di Eva Henger nei confronti dell’ex naufrago. Che sia stata solo tutta una strategia?

Pamela Petrarolo finalista all'Isola dei Famosi?/ L'isolamento la premia ma...

Una confidenza anche su Estefania Bernal, che a quanto pare avrebbe confessato alla Petrarolo di non avere il desiderio di rivedere Roger Balduino dopo l’Isola: “A lei all’inizio piaceva ma poi si è resa conto di non avere nessuna intenzione di conoscerlo fuori. A me Estefania l’ha detto durante una cena, non c’erano telecamere, non c’era niente”, ha svelato. La vittoria di Nicolas è stata a suo dire abbastanza scontata e in qualche modo condizionata dall’uscita di Edoardo. “La sua uscita lo ha aiutato ancora di più ad assegnargli il primo premio”, ha commentato. Carmen invece secondo lei sarebbe uscita molto prima se non fosse stato per il figlio Alessandro, molto amato dai telespettatori e a suo dire “ipotetico vincitore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA