Helena Prestes spiega perché ha deciso di portare con sé Lorenzo Spolverato in tugurio al Grande Fratello 2024

La diretta del Grande Fratello 2024 ha inizio col confronto-scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes. La rivalità tra le due è ormai alle stelle, soprattutto dopo la decisione della brasiliana di portare con se Lorenzo Spolverato in tugurio, staccandolo da Shaila, rimasta in Casa. Una scelta che Helena motiva in diretta su Canale 5, dicendosi semplicemente interessata ad un confronto amichevole col modello.

Perché Yulia Bruschi ha lasciato la Casa del Grande Fratello 2024?/ C'entrerebbe l'ex fidanzato Simone Costa

“Io volevo chiarire con lui in pace. – ha spiegato Helena – Se io mi avvicino in Casa è un casino! Ho avuto l’occasione perfetta e l’ho colta. In Casa avevo paura, avete visto che pregiudizi ci sono verso di me.” ha aggiunto la modella. “Io in lui vedevo un amico

Shaila Gatta contro Helena: “Fa delle cose subdole contro di me”

Dalla Casa, Shaila Gatta ha però tenuto a chiarire che lei non avrebbe alcun problema ad avere un’amicizia con Lorenzo se la sua fosse davvero soltanto amicizia. “Io non sono il problema di questa storia. – ha esordito la ballerina – Lei subdolamente fa delle cose contro di me ma anche contro Lorenzo. Se è davvero tuo amico, tu invece di preservarlo e proteggerlo te lo porti in tugurio dove sai che è stato male? È una persona che mi fa i dispetti, come può essere amica mia o di Lorenzo?” ha spiegato. A supportare Shaila c’è, d’altronde, anche il resto della Casa. La questione, però, sembra ancora non risolta.

Pamela Petrarolo stronca Helena: "Lorenzo non ti ha scelta, datti pace"/ Anche Jessica punge: "Ossessionata"