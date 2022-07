Pamela Petrarolo: “Vaporidis? Vittoria scritta sui muri/ “Carmen in finale solo per…”

Pamela Petrarolo e la vittoria di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

Pamela Petrarolo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Giada De Miceli all’interno del programma Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha fatto un bilancio della sua avventura sull‘Isola dei Famosi . dopo aver trascorso diverse settimane da sola su Playa Sgamadissima, la Petrarolo non è riuscita a conquistare la finalissima al termine della quale ha trionfato Nicolas Vaporidis. Una vittoria che, secondo l’ex ragazza di Non è la Rai, era già scritta.

Pamela Petrarolo "Mercedesz Henger? A Edoardo non frega nulla"/ “Estefania su Roger…”

“Possiamo dire che era scritto su tutti i muri? Io penso anche che il risultato della sua vittoria sia stato condizionato – e non perché non la meritasse – dall’uscita di Edoardo. La sua uscita lo ha aiutato ancora di più ad assegnargli il primo premio […]”, ha spiegato l’ex naufraga.

Pamela Petrarolo "Critiche vergognose sul mio corpo dopo L'Isola"/ "Ho una diastasi addominale"

Pamela Petrarolo e Carmen Di Pietro: “Ecco perchè è arrivata in finale”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Giada De Miceli, Pamela Petrarolo che ha anche parlato del rapporto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, ha spiegato il motivo per cui, secondo il suo parere, Carmen Di Pietro sia arrivata in finale. “Non ho mai pensato a Carmen Di Pietro vincitrice, secondo me Carmen è arrivata dove è arrivata perché se la sono portata dietro sia Nicolas che Edoardo. Sarebbe uscita molto prima, ma era molto amato il figlio”, ha ammesso Pamela.

Pamela Petrarolo "Ecco perchè ho detto no al GF Vip"/ "Pechino Express? Ci andrei..."

E su Alessandro Iannoni che è rientrato in Italia in anticipo non accettando il prolungamento, ha aggiunto: “Alessandro era un altro ipotetico vincitore, questa personalità comunque molto calma, un uomo un po’ vecchio stampo, un esempio per tanti ragazzi. Il classico bravo ragazzo. Per carità se è così il riconoscimento è anche della madre. Secondo me la vittoria se la giocavano lui, Nicolas ed Edoardo“, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA