Pamela Prati a Verissimo/ “Mark Caltagirone non esiste ma mi manca”, ora denuncia?

Si preannuncia lunghissima l’intervista a Pamela Prati a Verissimo, la quale ha deciso finalmente di chiudere il cerchio e di dire la verità su Mark Caltagirone. “Solo in questi giorni ho capito che non esiste”, ha dichiarato a Silvia Toffanin. Eppure l’ultima volta che era stata ospite della trasmissione di Canale 5 era ancora convinta dell’esistenza del suo promesso sposo ma “negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui”. Quelle foto appartenevano ad un agente dello spettacolo, Marco Di Carlo. Ora la Prati ha ammesso di avere molta paura “perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima”. A Verissimo l’ex diva del Bagaglino racconta come e quando è nata l’intera vicenda: era il 2018 e si trovava in un momento di grande fragilità. “Sono andata a Roma nel ristorante di Pamela ed Eliana che conoscevo di vista. Dopo un paio di serate in questo ristorante Pamela Perricciolo mi disse che sarei stata perfetta per questo Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata”, ha raccontato. Poco tempo dopo Mark inizia a seguirla su Instagram e da lì prende il via il corteggiamento. Tra i due, però, ha rivelato che non ci sarebbe stato alcuno scambio di video sexy ma solo “qualche foto intima”. Lei, intanto, si era perdutamente innamorata di Mark al punto di volerlo sposare. “Avevo bisogno di questo amore per stare in vita. Lui diceva che ero la donna della sua vita e che l’avrei incontrato il giorno delle nozze […]Mi controllavano anche il telefono”, ha aggiunto. Ma è stata dunque plagiata?

PAMELA PRATI, LA VERITÀ SU MARK CALTAGIRONE

Pamela Prati si è mai sentita truffata dall’intera vicenda? “Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco”, ha ammesso la showgirl. Quindi ha spiegato di essere stata isolata dal mondo: “Uscivo solo con Pamela e Eliana perché erano amiche di Mark e per il resto me ne stavo in casa […]Mi controllavano anche il telefono”, racconta. Ma si sentiva quindi plagiata? Il dubbio ammette di averlo avuto: “Eliana mi ha chiesto di dire in un video che non lo ero. Una cosa bruttissima e mi vergogno di questa cosa”. Ma chi ci sarebbe dietro i messaggi dell’inesistente Mark Caltagirone? “Io credo che ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela ed Eliana e che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana. È una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono”. La Prati stenta a credere alle parole della Michelazzo in tv dal momento che avrebbe vissuto il suo stesso incubo senza averla messa in guardia. La showgirl ha spiegato alla Toffanin anche la finta voce di Mark dalla d’Urso ammettendo di non averla mai sentita prima, e sul bambino che avrebbe avuto in affido, Sebastian, ha ammesso: “L’ho conosciuto in un bar. Lo aveva portato Donna Pamela, dicendo che era il figlio che avrei preso in affido. La bambina invece non l’ho mai vista”. Dopo aver smentito i presunti problemi economici ha infine spiegato anche la presunta aggressione con l’acido subita: “Stavo dormendo, ho sentito dei rumori e ho aperto la porta. Fuori c’era una bottiglia con un biglietto pieno di minacce. Ho subito chiamato la polizia”. Ma ora come si comporterà? Secondo il giornalista Francesco Fredella per TPI, Pamela Prati avrebbe intenzione di denunciare i creatori del finto profilo di Mark Caltagirone. Per questo starebbe pensando di presentare un esposto in procura con tanto di denuncia contro ignoti. A questa si andrebbero ad aggiungere le precedenti denunce annunciate da Eliana Michelazzo e Angelo Sanzio contro Pamela Perricciolo e ancora quella dell’avvocato della Prati contro ignoti (dopo che qualcuno si era spacciato al telefono per lei).

