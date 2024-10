CHI È SIMONE FERRANTE, IL PRESUNTO NUOVO AMORE DI PAMELA PRATI

Come Cher, anche Pamela Prati ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei. Anzi, nel caso della showgirl italiana dovremmo parlare di ragazzo, visto che Simone Ferrante ha 19 anni. In realtà, sarebbe d’obbligo il condizionale quando bisogna parlare di lei e del suo legame col modello, visto che prima ci sono state conferme e poi sono arrivate le smentite. A fare lo scoop fu nei mesi scorsi Diva e Donna, che li pizzicò insieme in estate, allora la Prati confermò a La Vita in Diretta di aver trovato la felicità grazie al ragazzo più giovane di lei di 45 anni.

Arrivò a paragonarsi proprio a Cher, dicendosi d’accordo sul fatto che l’età non importa, del resto lei si sente un’eterna ventenne. “Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo?“. Quel che conta è l’amore per Pamela Prati, il sentimento, ma comunque ci tenne a precisare che effettivamente il ragazzo è maggiorenne, e dunque tanto basta. A proposito del fidanzato rivelò che, anche se giovane, è un “vecchio dentro” a cui piace ascoltare Maria Callas.

“UNA QUESTIONE DI TESTA E CUORE…”

Il giovane modello originario della zona di Caserta, Simone Ferrante lavora con un’agenzia di moda e, quindi, non è lontano dal mondo dello spettacolo, anzi ha varie conoscenze in questo ambito, come rivelò Fanpage dopo l’uscita delle prime foto della coppia. Altri particolari sono stati forniti da Chi, spiegando che i due passano molto tempo insieme, tra eventi e cene.

Guai però a parlare di lui come di un toyboy, una definizione che non piace a Pamela Prati: “Le persone non sono giocattoli, in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene“, avrebbe detto al settimanale. Invece, il diretto interessato finora ha preferito restare in silenzio e non commentare le voci di gossip che lo accostano alla famosa showgirl. Chissà se lo farà lei da Caterina Balivo a La Volta Buona…

