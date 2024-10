Simone Ferrante è il fidanzato di Pamela Prati? La smentita della showgirl

Simone Ferrante è il fidanzato di Pamela Prati? E’ questo l’interrogativo che ormai da diversi mesi attanaglia la mente dei fan della showgirl originaria di Ozieri, che in un primo momento aveva annunciato una relazione con il giovane, salvo poi tornare sui propri passi e parlare di amicizia con il ragazzo. In prima battuta Pamela Prati aveva rivelato: “Lui ha una vita sentimentale e non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip, tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia”.

Riguardo all’amore con Simone Ferrante, Pamela Prati aveva invece confessato: “Sono molto innamorata, sì, ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20, ma che differenza c’è?, lui è come se fosse un giovane vecchio” ha detto la showgirl difendendo la relazione.

Pamela Prati non è fidanzata con Simone Ferrante? Il dubbio del web

Intanto i social negli ultimi mesi hanno iniziato ad alimentare i dubbi riguardo alla relazione presunta tra Pamela Prati e Simone Ferrante, in molti su Instagram hanno pungolato la showgirl di Ozieri riguardo a un presunto fidanzamento della coppia.

Lo scorso anno Pamela Prati si era lasciata andare a una toccante dedica nei confronti di Simone Ferrante: “Il mio destino è amarti sempre, spero che tu possa essere sempre presente, il mio destino è che i tuoi baci arrivino sempre a me, vivi sempre nel mio corpo, è il mio destino amarti così tanto”. E allora cosa ha spinto la showgirl ai continui dietrofront degli ultimi mesi riguardo alla relazione con Simone Ferrante? In molti continuano a domandarsi cosa ci sia dietro questi continui cambi d’idea della showgirl, che intanto oggi sarà ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, dove potrebbe riaprire la questione davanti ai telespettatori.

