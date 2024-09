Pamela Prati, rivelazione sull’amore: “Ora sono single, ma…“

Anche Pamela Prati sarà ospite di Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio in onda questa sera, lunedì 9 settembre 2024, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. La showgirl si racconterà tra carriera e sfera sentimentale, soffermandosi anche sugli amori che hanno caratterizzato la sua vita e che spesso la catapultano sotto i riflettori del gossip e della cronaca rosa. E, stando ad un’anticipazione riportata da Ansa, ha parlato anche della sua difficoltà a relazionarsi con l’amore, soprattutto per il non semplice passato che ha dovuto affrontare.

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? "Simone Ferrante è un amico"/ Le foto smentiscono la showgirl

“Sono stata corteggiatissima ma non mi sono mai costruita una famiglia tutta mia, perché l’abbandono di mio padre e l’infanzia in collegio mi hanno lasciato una forte paura dell’amore, che poteva fare male – ammette Pamela Prati, che fa poi chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale – Ora sono single, ma ho nella memoria tante occasioni mancate. Per esempio quella con Robert De Niro“.

Pamela Prati: “Mi fido troppo delle persone e prendo delusioni”/ “Mi fa paura l’ignoto, ora sono più fragile”

Pamela Prati su Robert De Niro: “Con lui il bacio più bello della mia vita“

Nell’intervista concessa a Monica Setta a Storie di donne al bivio e in onda questa sera, dunque, Pamela Prati ha scavato nel profondo parlando apertamente di amore e sentimenti e regalando un retroscena sulla sua conoscenza con Robert De Niro. La showgirl ha infatti confessato che, con l’attore hollywoodiano, “è stato il bacio più bello della mia vita ma è finita lì. Me ne pento ancora oggi“.

Pamela Prati si è inoltre soffermata sulla sua famiglia, ricordando l’adorata mamma Salvatora, e parlando anche della malattia che ha colpito la sorella Sebastiana: “Mia sorella si sta curando e io non la lascio mai. Ha già perso un figlio, ha sofferto tantissimo“.

Simone Ferrante, chi è il fidanzato di Pamela Prati/ "L'età non conta nulla, ci intendiamo perfettamente"