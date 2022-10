“Pamela Prati? Verità non la sapremo mai”/ Groppelli: “Questa macchia l’avrà sempre”

Si torna a parlare del Grande Fratello Vip negli studi di Mattino Cinque, su Canale 5, e in studio vi sono Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli, oltre a Roberto Poletti, per commentare gli ultimi risvolti sulle vicende della casa più spiata d’Italia. Il focus è ancora una volta su Pamela Prati e sulla vicenda Mark Caltagirone: “La Prati racconta di essere stata truffata ma è l’ultimo anello di una catena in cui lei ha detto che aveva fatto di tutto… è andata un po’ oltre. Questa era diventata una cosa pubblica, a differenza invece della povera signora de Le Iene (riferendosi ad un servizio di ieri ndr)”, spiega Tonon.

Marco Bellavia: "A Mediaset ho litigato con tutti"/ "Mio figlio Filippo riferimento…"

Patrizia Groppelli interviene dicendo: “La Prati sta cercando di recuperare, diamole il beneficio del dubbio, la verità vera forse non la sapremo mai, ma anche un po’ di solidarietà verso una donna che sta cercando una rivalsa”. Di nuovo Tonon: “Dal punto di vista umano sentire una persona anoressica, che sta vivendo un incubo… umanamente ti dispiace ma c’è un prima, tutte le ospitate, tutto questo rendere pubblico di cui lei non avere accortezza”, e la Groppelli: “Se la porterà dietro sempre questa macchia, ne ha fatte peggio di Bertoldo, questo non si dimentica”. Poletti non ci sta: “Può capitare anche ad una donna che vive in un paesino piccolo vivere queste situazioni e questo racconto di un personaggio pubblico può aprire gli occhi”.

Bradford Beck, flirt con Rossella Di Pierro?/ Il marito di Giaele De Donà pizzicato…

PAMELA PRATI, TONON: “MA QUALI COLLEGHI LE HANNO TESO LA TRAPPOLA?”

Ma Tonon prosegue per la sua strada: “A causa di questa truffa, Pamela Prati non capendo di essere tuffata è andata a destra e a manca. E’ chiaro che noi stigmatizziamo il truffatore e mi auguro che lei abbia in mano tutte le carte. I colleghi le hanno teso una trappola? Io non penso che nessun collega le abbia presentato Mark, ma poi chi è che vada a scegliere un abito da sposa senza aver mai conosciuto il compagno. Se in quel momento è fragile e depressa ok, ma se no ti devi arrabbiare. Ha fatto una cover con un abito da sposa dopo aver visto una foto di uno un po’ brizzolato con cui doveva sposarsi. Ha incontrato il famoso Sebastian e non il papà, è una donna in grado di intendere di volere, chi le sta vicino doveva intervenire. Non ti viene di chiamare qualcuno che conosce qualcuno della famiglia? Se mia mamma chiama i Caltagirone nessuno le da udienza, la Prati sì”.

Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi/ Matrimonio in arrivo?

Poi Patrizia Groppelli ha proseguito: “Mi sembra santa Pamela da Prati ma la gogna mediatica se l’è cercata lei tramite trasmissioni e copertine, ciò non toglie che sta facendo un ottimo percorso e vuole svangarsi, ma attenzione alle parole. La verità sta sempre nel mezzo ma non ce la racconta tutta giusta. Non può passare che l’ambiente in cui lavora l’abbia fatta diventare una vittima, questo è un ambiente pulito. Lei non ha avuto l’umiltà di chiedere scusa, e questa cosa mi sorprende. Ricordiamo che lei è tornata alla ribalta per tutta questa storia, lei veniva da un periodo di oblio”. Poletti però non ci sta: “Quanto veleno. Poi quando capiterà a voi non vi lamentate”. In studio parte quindi il collegamento con la casa del Gf Vip dove dormono tutti: “Con le ciglia della Ferruzzi rimani al buio sempre, ma avete visto che casino nelle stanze?”, commenta Patrizia Groppelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA