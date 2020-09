Panariello Conti Pieraccioni Lo Show/ In diretta Rai1 gli sketch del trio (Replica)

TORNA SU RAI1 IN REPLICA IL TRIO PANARIELLO, CONTI, PIERACCIONI

Venerdì 11 settembre, in prima serata su Rai1 in replica, spazio al ‘Panariello Conti Pieraccioni Lo Show’, “lo spettacolo dei record” che ha portato sul palco non solo tre grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano, amatissimi dal pubblico e dagli addetti ai lavori come Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Tre artisti che, ognuno nel proprio campo, sono riusciti a farsi strada e ad ottenere successo. 25 anni dopo il primo spettacolo teatrale che li ha visto insieme sul palco, i tre grandi amici hanno deciso di fare un regalo al pubblico e a se stessi dando vita ad uno spettacolo che, inizialmente nato per i teatri italiani, ha dovuto rapidamente trasferirsi nei palasport per accogliere il grande pubblico. Lo show di Panariello, Pieraccioni e Conti è stato un vero successo e, dopo averlo trasmesso la prima volta lo scorso febbraio, Raiuno ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori mandandolo nuovamente in onda.

GLI SKETCH DI “PANARIELLO CONTI PIERACCIONI LO SHOW”

Sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme, Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni sono stati i protagonisti di una grande serata che, lo scorso febbraio, ha incollato più di 5 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Soli su un palco, i tre grandi amici hanno consacrato la loro amicizia che è rimasta tale nonostante il successo dando vita a sketch divertenti e originali. Panariello che, nel corso della sua lunghissima carriera ha dato vita a tantissimi personaggio, sul palco del Teatro Verdi, ha riportato in scena il famoso Merigho mentre Conti e Pieraccioni hanno dato vita a siparietti giocando sulla loro professione. Il conduttore toscano, ad esempio, ha proposto il talent dei poeti, Montale e Quale. Uno show divertentissimo e che il pubblico è pronto a rivedere.



