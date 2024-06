Panasonic punta al mercato europeo/ Investiti 9mln in Francia per la pompa di calore Big Aquarea serie M

Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning – leader globale dell’elettronica di consumo dall’edilizia fino all’energia – ha annunciato un importante piano di espansione in Europa che partirà dal già acquisito sito produttivo di Tillières-Sur-Avre in Francia per arrivare ad essere uno degli attori commerciali più importanti del Vecchio continente in un settore che (secondo le stime degli esperti) è destinato a crescere nei prossimi mesi ed anni. Com’è ormai noto, infatti, nei prossimi anni l’intero mercato residenziale d’Europa sarà soggetto ad una necessaria svolta green che porterà i cittadini a sostituire i vecchi sistemi di riscaldamento obsoleti ed inquinanti con alternative più adatte all’ambiente, con gli occhi puntati in particolare sulle pompe di calore: sistemi al centro della strategia di Panasonic che ha recentemente presentato la sua Big Aquarea Serie M.

Facendo un passo indietro prima di arrivare all’innovativa pompa di calore e al suo ruolo nella transizione e nel’espansione del gruppo giapponese; vale la pena partire dal sito di Tillières-Sur-Avre acquisito nel 2022 con l’acquisizione del business dell’aria condizionata divisione commerciale di Systemair AB e che in poco più di due anni ha permesso a Panasonic di aumentare la sua gamma di soluzioni di riscaldamento e raffrescamento diventando oggi una delle più importanti aziende attive nel settore in Francia.

Panasonic e l’investimento da 9 milioni di euro in Francia

Grazie all’investimento da 9 milioni annunciato in questi giorni, Panasonic punterà sulla produzione della nuovissima Big Aquarea Serie M. Così facendo, Panasonic punta ad avere un appoggio stabile e sicuro nel territorio europeo che oltre ad aumentare la capacità produttiva dell’azienda le permetterà anche di raggiungere rapidamente ogni angolo del continente, affrontando – e guidando – quella già citata transizione e la decarbonizzazione del settore delle costruzioni.

“In un contesto di mercato come quello attuale“, ha spiegato in una breve nota Alfredo Meazza, Country Manager di Panasonic Italia, “il Gruppo intende rispondere alle esigenze di un settore in forte crescita“, grazie ad un ampio “percorso di investimenti mirati” messi in campo negli ultimi anni in “diverse fabbriche in Europa con l’obiettivo di offrire soluzioni di qualità, innovative e con alto contenuto tecnologico prodotte direttamente nel vecchio continente: dalla Repubblica Ceca all’ Italia e in ultimo, appunto, in Francia“.

Big Aquarea Serie M: l’innovativa pompa di calore Panasonic, versatile e dal cuore green

Ma parlando di transizione è necessaria anche una piccola digressione sulla pompa di calore Big Aquarea Serie M – alla quale abbiamo dedicato un approfondimento a parte -, vero e proprio gioiello produttivo di Panasonic in grado di unire un’altissima efficienza energetica alla sostenibilità grazie al suo cuore animato dal refrigerante naturale R290 che garantisce un Potenziale di Riscaldamento Globale di sole 3 unità rispetto alle oltre 2mila del ben più diffuso R410a. Inoltre, si tratta di un prodotto altamente versatile e compatto, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di installazione commerciale ed abitativa garantendo – questa è la promessa di Panasonic – un ciclo costante e duraturo di acqua calda sia per il riscaldamento centralizzato che per l’uso sanitario.

