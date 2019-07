Paola Di Benedetto/ Dopo Madre Natura la “finta” crisi con Federico Rossi… i sospetti dei fan

Paola Di Benedetto deve parte della sua fama all’esperienza da “Madre Natura” all’interno del programma Ciao Darwin. Questa sera andrà in onda la replica che la vede vestire quei panni, nel corso della sesta puntata della settima edizione (2017). Ultimamente, Paola ha fatto molto parlare di sé. La showgirl 24enne è stata fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede da cui si è separata solo di recente. “Forse, alcune cose, le guarisce solo il tempo…”, ha scritto nella didascalia di uno dei suoi ultimi post. Dal canto suo, Fede le ha addirittura dedicato una canzone. “Ma io non voglio infierire però se vi siete lasciati perché continui a tenere le foto con lui?”, ha commentato a questo proposito una fan gelosa. E Paola ha ribattuto: “Incredibile vedere come stiano nascendo delle nuove ‘leggi societarie’ con l’uso dei social. Ma chi l’ha detto che se due persone si lasciano, uno non debba tenere le foto sul profilo Instagram? Chi? Dove sta scritto? Le foto sono lì, e per sempre lì resteranno, a prescindere da come andranno le cose…”.

Paola Di Benedetto: ritorno di fiamma con Federico Rossi

“A prescindere da come andranno le cose”, scrive una Paola Di Benedetto sibillina. Non è escluso, dunque, che i due possano tornare insieme, e che quella che stanno vivendo sia solo una pausa di riflessione. Difficile dirlo, alla luce dei pochi indizi fatti trapelare dall’ex coppia. Questa ipotesi, comunque, resta la più plausibile. Sono tanti quelli che cercano di svelare l’arcano, tra chi li ama e chi li “odia”. Fatto sta che Paola e Fede non sono mai stati così lontani. E sono “lontani” anche nel modo di vivere questa distanza: lei, infatti, appare molto combattuta, mentre lui sembra smaniare perché tornino insieme. L’ago della bilancia, insomma, sembrerebbe proprio la Di Benedetto. Magari Fede sta aspettando una risposta, così come la stanno aspettando le decine di ragazze virtualmente “gelose” di lui. Benji & Fede contano su una fanbase molto giovane e spesso molto sfacciata. Qualcuno, non a caso, non si è fatto nessuna remora prima di esprimere giudizi sulla loro relazione.

L’ipotesi “complotto” su Paola Di Benedetto e Fede

Federico Rossi manda spesso segnali e dediche d’amore all’ex fidanzata Paola Di Benedetto. Ma lei, a quanto pare, non ne vuole sapere, o al limite è ancora indecisa. La teoria più plausibile è che abbia bisogno di tempo, come lei stessa ha scritto in uno dei suoi post. Si tratta di un momento complicato per entrambi, che vivono la pressione anche a livello mediatico. Qualcuno ha addirittura messo in giro la voce della “finta separazione”, e cioè di un complotto organizzato dai due per farsi pubblicità. Tra gli argomenti a sostegno, il fatto che Paola, in passato, abbia avuto il “blocco facile” nei confronti dell’ex. “Ho fatto come le tredicenni quando litigano e l’ho bloccato su Instagram”, aveva spiegato in un’intervista a Pomeriggio Cinque. “Ho detto ‘non voglio vedere la tua faccia’, lui mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ma hai 24 anni, puoi fare queste cose?’, mi ha fatto arrabbiare parecchio, sono molto gelosa. L’ho sbloccato dopo qualche ora”. Come andrà a finire, questa volta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA