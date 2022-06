Paola Di Benedetto/ Fopo Federico Rossi è amore con Rkomi

Paola Di Benedetto: dalla tv alla radio

Paola Di Benedetto è tra i conduttori dell’evento musicale Radio Zeta Future Hits live insieme a Jody Cecchetto e Camilla Ghini. La ex vincitrice del Grande Fratello Vip dopo una breve parentesi nel mondo della televisione ha trovato la sua strada e dimensione proprio nel mondo delle radio. Intervistata da Cosmopolitan, la bellissima modella ha rivelato: “Sì e sarò sempre grata a questo mestiere. Fare le dirette in radio mi ha regalato una vera padronanza di linguaggio e una consapevolezza diversa che non avrei avuto senza. Tutto ciò che sono riuscita a fare a livello lavorativo lo devo al mio percorso radiofonico”.

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme?/ La segnalazione: "Si baciavano e…"

Non solo, parlando del suo passato e della sua infanzia ha confessato: “all’inizio sognavo di fare la veterinaria, poi l’archeologa. Più avanti da adolescente sono caduta in un vero buco nero. Non riuscivo a cogliere la mia identità e soffrivo di molte ansie per questo motivo. Sembra che chi non sa bene cosa fare nella propria vita non valga niente. E quella sensazione l’ho vissuta in pieno. Non capivo quale fosse la mia attitudine, cosa avrei fatto nella vita, avevo il terrore di diventare adulta e vivere facendo qualcosa che non mi sarebbe piaciuto. Poi un giorno per caso è nato tutto”.

RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2022/ Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini

Paola Di Benedetto: è amore con Rkomi!

Paola di Benedetto è conosciuta anche per la relazione, oramai terminata, con Federico Rossi del duo Benji e Fede. Un amore importante quello tra la conduttrice e il cantante che purtroppo è terminato. In questi giorni in tanti hanno parlato di un possibile flirt tra la bellissima Paola e il cantautore Rkomi, rivelazione di Sanremo 2022 con “Insuperabile”. I due hanno smentito la cosa, ma gli esperti del gossip non hanno alcun dubbio: tra i due ci sarebbe qualcosa di tenero.

Ad alimentare la curiosità anche il brano “5 gocce” che Rkomi canta con Irama in cui in tantissimi hanno trovato un riferimento e dedica proprio alle ex Madre Natura di Ciao Darwin. ” Con te nelle lenzuola, dietro un archivio di luci. Dovrei prendere nota di tutto quello che dici. Un’incisione precisa, non mi diverto sennò. Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili. Baby, uccidimi te, ma non prima che scriva. Respiri piano per non far rumore. Il suono di cinque gocce” recita il testo della canzone. Sarah davvero così?

Paola di Benedetto/ Da Ciao Darwin, al GF VIP fino alla promozione a PrimaFestival

© RIPRODUZIONE RISERVATA