Paola Di Benedetto/ “Mai avrei pensato di vivere così intensamente…” (Verissimo)

Paola Di Benedetto, fresca di vittoria al Grande Fratello Vip 2020, sarà la protagonista della pagina che Verissimo dedicherà alla conclusione del reality. L’ex gieffina, che solo tre giorni fa ha scalato la classifica soffiando la vittoria ad altri due favoritissimi concorrenti, Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro, racconterà, in un collegamento video con il salotto di Silvia Toffanin, le emozioni legate alla vittoria e quelle vissute nel momento del ritorno a casa. Di questo, Paola di Benedetto ha parlato anche sui social, dove nelle scorse ore ha rotto il silenzio per ringraziare i suoi follower per esserle rimasti sempre accanto. “Non vi so proprio spiegare quanto cavolo mi siete mancati… – ha detto l’influencer con un breve post su Intagram – Paoletta è tornata alla base dopo 3 lunghi mesi!”.

PAOLA DI BENEDETTO: “UN GRAZIE NON SARÀ MAI ABBASTANZA”

Oggi Paola Di Benedetto è amatissima, ha conquistato il cuore di milioni di italiani e con la sua vittoria ha contribuito a sostenere i progetti della Protezione Civile nell’emergenza legata al coronavirus. Eppure l’influencer oggi si dice sbigottita: la sua vittoria è stata una vera e propria sorpresa. “Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura mai avrei pensato a tutto questo”, ha precisato Paola Di Benedetto nel lungo post che ha dedicato ai suoi follower. “Mai avrei pensato di vivere così intensamente dentro a quelle quattro mura – ha aggiunto poi l’ex gieffina vip – né di riuscire a tirare fuori tutto ciò che porto qui dentro e raccontarvelo. Un Grazie non sarà mai abbastanza – ha concluso nel messaggio su Instagram – Il mio cuore da oggi è con voi… Andrà tutto bene!”.

DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 4 IL MESSAGGIO DI GIANNI SPERTI

In attesa del video messaggio che Paola Di Benedetto ha preparato per la nuova puntata di Verissimo, il pubblico ha potuto apprezzare i numerosi post di stima che nelle ultime ore sono giunti al suo indirizzo. Tra questi, spunta quello di Gianni Sperti, che si è complimentato con lei per quel carattere che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha fatto colpo un po’ su tutti: “Sei stata te stessa, hai preso posizione, non ti sei mai tirata indietro – si legge su Instagram – Hai affrontato le discussioni sempre con molta educazione. Sei stata solare e divertente. Te la sei meritata questa vittoria. Brava!!!”. Come lui, anche tanti altri vip del mondo dei social e della tv, tra i quali l’ex gieffino ed ex isolano Filippo Nardi: “Grande! – si legge tra i commenti – Ti meriti tutto questo! Hai fatto un figurone! Sono fiero di te e ti voglio tanto bene”.

