Paola Di Benedetto/ “Riparto da Hot Factor. Federico Rossi? Ci vogliamo un gran bene”

Paola Di Benedetto torna in tv con “Hot Factor”

Paola Di Benedetto è pronta per una nuova avventura televisiva: si tratta di “Hot Factor”, il consueto appuntamento che va in onda al termine della puntata”. La ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha annunciato in questi giorni, con grande entusiasmo, questa novità condividendola con tutti i suoi fan sui social. La bellissima modella andrà a rimpiazzare Daniela Collu e si occuperà di guidare lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine del Live. “Comincia una nuova avventura” ha scritto la Di Benedetto su Instagram che dopo il trionfo nella quarta edizione del GF VIP è approdata anche in radio.

La Di Benedetto, infatti, lavora da tempo alla radio Rtl 102.5 e proprio lo scorso anno si occupava dei commenti live di X Factor. Che dire una carriera in crescendo per la modella, influencer e conduttrice radio-televisiva che quest’anno è stata anche la padrona di casa dell’evento di RTL 102.5 “Power Hits Estate”.

Paola Di Benedetto torna alla conduzione con “Hot Factor” dopo il successo dell’evento di RTL 102.5 “Power Hits Estate”. “La cosa davvero bella è che ritorna il contatto tra artista e pubblico e per chi sta dietro le quinte, quindi per chi conduce come me” – aveva commentato la conduttrice intervistata da whoopsee.it – “un’emozione grandiosa condurre un evento così, live e con il pubblico. Una conduzione così grossa è la mia prima volta però la cosa che mi rincuora è che sarà più una conduzione dai ritmi radiofonici più che televisiva”. La Di Benedetto non nasconde di aver sempre sognato di lavorare in radio: “mi ha sempre molto appassionato il mondo della radio e dello spettacolo in generale però ho sempre trovato molto interessante appunto la radio perché a differenza della televisione ciò che arriva prima è la parola”.

Parlando poi dell’esperienza al Grande Fratello Vip ha detto: “è stata un’esperienza molto bella anche se cascata in un momento storico mondiale che è quello del lockdown, del Covid. Lo rifarei altre cento volte. È stato bellissimo”. Infine impossibile non parlare della sua vita privata e della storia terminata con Federico Rossi: “ci vogliamo un gran bene e mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno, a un mio ex fidanzato perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex” e invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero. Mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia ecco e non più di amore”.



