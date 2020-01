Paola Di Benedetto/ Video, a Licia Nunez “Come fate voi attori a limonare?” (Grande Fratello Vip)

Torna questa sera l’appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5 e i riflettori si riaccenderanno anche su una delle protagoniste più chiacchierate e che ha già avuto modo di far alzare la “temperatura” nella Casa più spiata d’Italia: Paola di Benedetto infatti ha già monopolizzato i titoli dei principali siti di gossip e la 25enne modella e influencer, che da poco ha compiuto gli anni ed è la compagna di Federico Rossi, è stata subito catturata dalle telecamere del programma targato Mediaset in una interessante discussione (qui il video del siparietto) con Licia Nunez sulle relazioni di coppia dei personaggi dello spettacolo e in particolare degli attori. “Come fate voi a attori a limonare con colleghi che non conoscete? Oppure il sesso…” ha chiesto ridendo Paola alla Nunez che le ha rivelato come in alcune scene di sesso girate in una delle sue fiction, andate ovviamente in onda dopo alcuni mesi, lei e il sui partner sullo schermo abbiano superato l’iniziale imbarazzo. “Bellissimo, mi stai togliendo una curiosità!” che poi ha riso alla piccola scenata di gelosia raccontata da Licia a proposito di Barbara, l’allora compagna della Nunez, dopo aver visto una scena di intimità sullo schermo che era stata percepita come un tradimento.

PAOLA DI BENEDETTO, NIENTE GOSSIP PER LEI NELLA CASA?

Tuttavia, se qualcuno pensa che Paola di Benedetto possa diventare la femme fatale di questa edizione del Grande Fratello Vip si sbaglia: o almeno è quello che ha premesso la 25enne showgirl originaria di Vicenza e nota al grande pubblico per essere stata una Madre Natura a “Ciao Darwin”: “Niente gossip, non ne voglio sentire parlare” ha esordito la giovane modella che, forse fiutando l’aria e drizzando le antenne sugli ultimi rumors, ha fatto capire che nel suo caso non nasceranno situazioni ambigue o liaison con gli altri concorrenti che possano portare a dei pettegolezzi, specialmente dopo un’estate che l’ha vista al centro dell’attenzione generale. Parole che inevitabilmente faranno storcere il naso a quei telespettatori che si aspettavano un po’ di “pepe” portato nel reality show dall’influencer ma che suonano come musica nelle orecchie per Federico Rossi, il suo compagno, che ad ogni modo anche se rassicurato non può certo dimenticare i precedenti di Francesco Monte e Matteo Gentili, le due vecchie fiamme che la stessa Paola ha conosciuto proprio nell’ambito di alcuni reality…

L’INFLUENCER “INAUGURA” LA PRIMA DOCCIA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4

Intanto, in attesa di capire come si comporterà Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello e con chi legherà tra gli altri inquilini, non solo donne come nel caso della recente chiacchierata con Licia Nunez ma anche uomini, una delle “headline” della giornata di ieri è stata la prima doccia ufficiale della nuova stagione e che ha visto proprio la modella e influencer protagonista. A inaugurare quella che per il reality show targato Mediaset è una sorta di tradizione o rito iniziatico è stata proprio la compagna di Federico che, lasciando il pubblico basito in una delle clip che inevitabilmente sono finite sul sito del programma, si è esibita in una doccia in costume a favore delle telecamere, mostrando ovviamente la sua silhouette ai limiti della perfezione. E se già non bastava un profilo Instagram con oltre un milione di utenti adesso è probabile che la Di Benedetto possa fare breccia pure negli afcionados maschili del reality show, garantendosi pure un importante sostegno in vista del momento del televoto, sorta di Forche Caudine che presto arriveranno.



