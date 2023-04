Paola e Chiara/ “La nostra reunion? Un plebiscito della fanbase”

Paola e Chiara: dal Festival di Sanremo 2023 al Gay Pride di Roma

Paola e Chiara con Furore si sono riunite sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 tornando in vetta nella classifiche radiofoniche e streaming. Un ritorno col botto per il duo musicale femminile pop, simbolo degli anni 90′ e 2000 al suono di hit senza tempo come “Vamos a Bailar” e “Festival”. Le due cantanti prossimamente saranno anche le madrine del Gay Pride in programma a Roma; una notizia che hanno accolto con grandissimo entusiasmo. “Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa LGBTQIA+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti” hanno detto le cantanti che nel 2013 si erano lasciate dopo anni di successi. Il motivo? A rivelarlo è stato Paola Iezzi, la mora del duo, dalle pagine di Vanity Fair: “quando abbiamo iniziato a cantare avevamo 16 anni, e fino al 2013 abbiamo vissuto in modo simbiotico, allineate su tutto. Abbiamo dato tantissimo al lavoro, trascurando noi stesse. La distanza a un certo punto è stata necessaria: prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”.

Dopo 10 anni di silenzio e di separazione qualcosa però si è riacceso. Quando? “La leggenda vuole che tutto sia successo

l’estate scorsa a San Siro, durante le date di Max Pezzali. In realtà lui, che doveva farle nel 2020 ma era saltato tutto per la pandemia, ci aveva chiesto di partecipare due anni prima, e noi avevamo detto sì” – ha confessato Paola.

Paola e Chiara: “ci siamo ritrovate”

Il ritorno di Paola e Chiara alla musica è stato sicuramente grazie allo zoccolo duro dei fan. Durante un dj set a Milano, Paola ha invitato la sorella Chiara e ha raccontato: “è arrivata in ballerine, vestita normalissima, io ero tutta in tiro, da show. Da lì è partita una pressione della nostra fanbase per la reunion, è stato un plebiscito. Ma forse era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito, Abbiamo avuto voglia di parlare di musica con una visione comune, che avevamo perso”. Da quel momento tutto è cambiato e le due hanno deciso di riunirsi tornando proprio sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023.

Per Chiara Iezzi non è stato semplice, visto che la bionda del duo dalle pagine di Vanity Fair ha confessato di soffrire d’ansia e attacchi di panico: “li ho sempre avuti, e l’ansia la conosco bene. Ho pensato che mi aiutasse condividere questa cosa, anche altri artisti di recente fanno outing, per esempio Emma Stone ha spiegato di avere creduto che la casa di amici andasse a fuoco, mentre era una fobia. Io sono una fobica, lo sono sempre stata e non ne faccio mistero. L’arte mi ha sempre aiutato a stemperare, le grandi fobie e le grandi immaginazioni aiutano a fare lavori artistici come l’attrice, che comunque interpreta vite che non sono la sua, quindi riesce a mettere in pausa il personale. Però c’è anche il rovescio della medaglia: se ti viene una paura fortissima di qualcosa che non sta succedendo oppure a un messaggio su Internet dai una valenza più forte, è un problema”. Infine parlando della sorella ha detto: “è la mia fortezza, ha un’energia inesauribile, è pazzesca. Nei miei momenti più bui mi sono appoggiata molto a Paola. Ritrovarsi, ritrovare una sintonia anche musicale con lei, è stato bellissimo. Sono affezionata al suo sguardo su di me”.











