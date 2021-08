Paola Perego/ “Ho sofferto di panico per 30 anni, i medici non capivano…”

Quella di Paola Perego, conduttrice tv da sempre divisa tra Rai e Mediaset, è stata una vita costellata di successi, ma allo stesso tempo anche di grandi sofferenze. Questa sera avremo modo di conoscerla meglio a Canzone segreta, dove – nel corso della puntata – darà prova di possedere una grande sensibilità insieme al ‘coraggio’ di mostrarsi fragile davanti a tutti. Nel rivedere i suoi affetti più cari, infatti, Paola non esiterà a scoppiare a piangere.

Già una volta, in passato, la Perego aveva deciso di non nascondere le sue debolezze parlando apertamente degli attacchi di panico. Non tutti sanno che la conduttrice ha avuto di questi episodi per anni (ben 30, a suo dire), e che in quel periodo nessuno, nemmeno i medici, è stato in grado di aiutarla. “Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni”, ha raccontato Paola in un’intervista del 2 luglio a Belve. “La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire“.

Paola Perego racconta il periodo più brutto della sua vita

Il panico, in quel periodo, andava a braccetto con la depressione: “In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente”, assicura la Perego.

Qualcosa che ha sicuramente contribuito ad aggravare la sua situazione è stato il divorzio dall’ex calciatore Andrea Carnevale, che Paola aveva conosciuto a metà degli anni Ottanta. “Il divorzio è stata una grandissima sconfitta”, ha dichiarato lei stessa consapevole. “Credevo al matrimonio per tutta la vita”.

I nuovi progetti di Paola Perego

Per quanto la riguarda, le soddisfazioni sul piano professionale sono state decisamente più numerose. Si pensi solo ai progetti che ha in ballo in questo momento, come la conduzione del nuovo format Citofonare Rai2 in coppia con la collega e amica Simona Ventura. Il programma andrà in onda tutte le domeniche a partire dalle 11.10 su Rai2: “Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo”, si legge nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Chi.

A proposito invece di un eventuale ritorno a Mediaset, Paola Perego ammette che non vedrebbe l’ora di condurre di nuovo La Talpa: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere”.

