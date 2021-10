Paola Rossi, fidanzata Salvatore Esposito/ Lui: “sogno di creare una famiglia”

Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, l’attore che presta il volto al personaggio di Genny Savastano nella serie cult “Gomorra”. L’amore tra i due è scattato in Spagna, per la precisone a Salamanca, dove la ragazza si trovava a seguire le lezioni per l’Erasmus. L’attore, invece, si trovata in vacanza. L’incontro tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato proprio l’attore dalle pagine di Vanity Fair: “fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”.

Fratelli D'Innocenzo, chi sono?/ I gemelli registi "siamo cresciuti nella cultura"

All’inizio però Salvatore Esposito ha raccontato che Paola credeva che lui fosse sposato. Il motivo? “Perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza” – ha detto l’attore che è follemente innamorato della sua Paola con cui ha grandi progetti per il futuro. “Sogno di creare una famiglia che sia mia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica, e sa come farmi sorridere”, ha detto l’attore.

Simone Marchetti, chi è?/ "La moda? Una Musa che ti costringe a cambiare e imparare"

Chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito

Ma chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito? Stando alle informazioni trapelate sul web e dalle dichiarazioni del fidanzato, Paola ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e successivamente si è specializzata seguendo un master in Entertainment Law. Al momento la ragazza lavora come screenwriter & directors agent per una delle più importanti e note agenzie di rappresentanza per attrici e attori.

La ragazza è riuscita a conquistare il cuore dell’attore napoletano che, in una vecchia intervista, ha raccontato come Paola sia stata l’unica in grado di fargli perdere la testa. “Paola una ragazza di Salerno con cui ci siamo presi subiti” – ha detto l’attore di Gennaro “Genny” Savastano di Gomorra.

X Factor 2021, Home Visit/ Diretta: i 12 concorrenti ai Live scelti dai giudici sono…

© RIPRODUZIONE RISERVATA