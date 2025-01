Paola Saluzzi a cuore aperto sui disturbi alimentari a Storie di Donne al Bivio

Forse non tutti sanno che la celebre giornalista e conduttrice televisiva Paola Saluzzi ha dovuto fare i conti serie problematiche durante la sua infanzia, come i disturbi alimentari. Una situazione spiacevole che Paola ha ripercorso nell’intervista rilasciata a Storie di donne al Bivio, tra aneddoti ed episodi che l’hanno coinvolta direttamente. Oggi fortunatamente la Saluzzi ha brillantemente superato le problematiche legate all’alimentazione ma resta molto sensibile al tema e quando può condivide con piacere la sua esperienza, rivolgendosi a chi oggi affronta i suoi stessi mostri.

In una intervista rilasciata al Tirreno, ha parlato di come oggi è riuscita a trovare il suo equilibrio interiore, dando importanza all’ascolto di se stessi ai segnali del suo corpo. “Dedico ogni giorno quindici minuti al mio relax, in compagnia di una piacevole lettura o di una bella musica, sorseggiando una tisana”, ha spiegato.

Paola Saluzzi, i disturbi alimentari e la rinascita a tavola: “Sono molto attenta a ciò che mangio”

“È quel momento che ritaglio per me, un vero lusso. Che specie noi donne sempre multitasking dovremmo concederci”, ha aggiunto Paola Saluzzi, condividendo la fondamentalmente ‘ricetta’ per mantenere il proprio equilibrio interiore. I disturbi alimentari sono un lontano ricordo per la giornalista, che oggi però è attentissima a ciò che mette in tavola e soprattuto al suo stile di vita.

“Sono molto attenta a ciò che quotidianamente porto sulla mia tavola. In alcune serate metto a riposo tutto l’apparato digerente, concedendomi solo uno yogurt o del kefir, magari abbinato a un frutto. Sono una buona forchetta”, ha confidato divertita Paola. Oggi la conduttrice televisiva sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra corpo e mente.

