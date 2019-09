Paola Turci/ La sua storia e la battaglia di Emma Marrone (Da noi… A ruota libera)

Paola Turci si prepara a raccontare la sua storia senza filtri a “Da noi… A ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini. Famiglia, carriera, femminismo e femminilità. Non mancherà un riferimento ad Emma Marrone, sua collega e amica. E sarà l’occasione per evidenziare forza e grande cuore dell’artista salentina. In questi giorni tra l’altro Paola Turci le ha dedicato diversi messaggi su Instagram. «Cucciola mia, donna forte, quanto amore», ha scritto ieri ad esempio su Instagram tra i commenti comparsi sotto il post con il quale Emma Marrone ha annunciato il ricovero in ospedale. Ma chissà se Paola Turci tornerà anche sul malinteso di qualche giorno fa, quando con una delle sue Instagram Stories ha seminato il panico tra i fan della collega. «È andato tutto bene», ha scritto. E in molti hanno pensato che si stesse riferendo alla cantante. Quindi sono circolate voci riguardo un intervento chirurgico. E allora Paola Turci è tornata sui social per smentire e fare al tempo stesso chiarezza. «Ragazzi non mi riferivo ad Emma Marrone ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!!».

PAOLA TURCI A “DA NOI… A RUOTA LIBERA” (MA CON GAFFE)

Ma quel malinteso creato da una “storia” su Instagram ha spinto Paola Turci anche ad attaccare chi aveva diffuso fake news su Emma Marrone. «Ma quindi, se scrivo sei un cretino senza nominare nessuno voi sapete già a chi mi riferisco? È così che fate informazione?». E quindi ha spiegato il senso del suo messaggio. «È andato tutto bene l’esito di un esame che avevo oggi. Io, non qualcun altro. Approfondite, prima di dedurre», ha scritto la cantante. Nelle sue ultime Instagram Stories comunque ha confermato che sarà ospite di Francesca Fialdini nel suo nuovo programma di Raiuno. «Sono a Sanremo. Ho avuto un flash incredibile per febbraio. È stato molto bello», ha raccontato ieri prima di un concerto. E aveva pure anticipato delle sorprese per i suoi fan. «Sono contenta per tante cose, anche se è stato un periodo molto particolare». Poi però ha commesso una gaffe, due volte. Ha annunciato che sarebbe stata ospite oggi di Francesca Fialdini… a Domenica In. Evidentemente qualcuno le ha poi detto dell’errore, visto che ha pubblicato un post con le informazioni corrette…

© RIPRODUZIONE RISERVATA