Paolo Bonolis contro Antonio Ricci, arriva replica di Striscia la notizia: “Lo attaccò in tv”/ Cos’è successo

Botta e risposta di fuoco tra Paolo Bonolis e Antonio Ricci: “Spiacevole qu

ello che mi ha fatto Striscia la notizia”

Sono passati quasi vent’anni da quando Paolo Bonolis in diretta dalla sua Domenica In lanciò una pesante invettiva contro Antonio Ricci e Striscia la notizia, lo scontro a distanza tra i due duro mesi ma i motivi non furono mai del tutto chiari. In un recente intervista rilasciata a La Repubblica, Paolo Bonolis è ritornato sull’argomento attaccando il tg satirico: “Mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, anche per questo.”

E la reazione di Antonio Ricci e di tutta la squadra di Striscia la notizia non si è fatta attendere, nelle scorse ore, infatti, è stata diramato un comunicato in cui il tg satirico spiegava cosa successe all’epoca: “Nessuna spiacevolezza, soltanto il sacrosanto smascheramento di una ciarlatana, che è una delle missioni di “Striscia la notizia” andando contro Striscia, anche per questo”. Scendendo poi più nel dettaglio. Insomma, continua lo scontro tra Paolo Bonolis ed Antonio Ricci.

Striscia la notizia replica a Paolo Bonolis: “Attaccò Antonio Ricci in diretta tv”

Nel suo comunicato Striscia la notizia nel dettaglio ha rivelato che le frizioni sono nate quando Paolo Bonolis ha ospitato nel suo talk Palma Casalino, una sedicente medium: “Durante l’intervista non mise mai in dubbio la capacità della donna di parlare coi defunti. A Striscia fummo sorpresi e sepolti da segnalazioni e proteste.”

A quel punto mandarono Max Laudadio dalla medium per smascherarla. E poi ancora si legge: “La Rai — il servizio pubblico — invece di chiedere scusa e prendere provvedimenti, concesse all’inviperito Bonolis dagli studi di “Domenica in” di attaccare personalmente Antonio Ricci nell’ora di maggior ascolto e sforando addirittura nel Tg1 delle 20”. Ed infine si conclude con una stoccata, smentendo il fatto che Paolo Bonolis ha scelto di condurre Affari Tuoi ‘per dispetto’ a Striscia la notizia. Il fatto è successo nel novembre del 2003 e lui conduceva Affari Tuoi da tempo.

